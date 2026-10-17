Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2026 - 2030

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, trong đó chú trọng hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì và phối hợp thực hiện, góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Đồng thời, cụ thể hóa chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, năng lượng và thương mại theo Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11/09/2026 của Chính phủ; thúc đẩy lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào công tác xây dựng, thi hành pháp luật, quy hoạch, chiến lược phát triển ngành Công Thương, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, phát huy năng lực của nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nữ doanh nhân, chủ cơ sở sản xuất - kinh doanh trong các ngành công nghiệp, thương mại, năng lượng và logistics.

Nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương tại buổi gặp mặt chúc mừng nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thực tế công tác bình đẳng giới của Bộ Công Thương giai đoạn 2026-2030. Ngoài ra, cần phân công, phân nhiệm rõ ràng trong triển khai các nhiệm vụ theo nguyên tắc "6 rõ" (Rõ người - Rõ việc - Rõ thời gian - Rõ sản phẩm - Rõ trách nhiệm - Rõ thẩm quyền). Các đơn vị thuộc Bộ chủ động, phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, hiệu quả; Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Song song với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện và quản trị dữ liệu số trong công tác quản lý cán bộ nữ, hỗ trợ doanh nghiệp nữ và truyền thông về bình đẳng giới.

Mục tiêu tổng quát nhằm tăng cường lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 đã được Chính phủ ban hành; thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ được hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; xây dựng đội ngũ nữ cán bộ Công Thương chất lượng cao và phát triển mạng lưới nữ doanh nhân thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở đó, các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể của Bộ Công Thương được xác định cụ thể.

Thứ nhất, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị và quản lý nhà nước ngành Công Thương. Cụ thể, phấn đấu có đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương là nữ; Phấn đấu 50% các đơn vị thuộc Bộ có tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt 30% trở lên thì có lãnh đạo đơn vị (cấp Vụ/Cục/Viện/Trường) là nữ; Phấn đấu cơ cấu, tỷ lệ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Bộ theo hướng cán bộ nữ đạt từ 25% trở lên.

Thứ hai, thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm, phát triển kinh tế và thương mại. Cụ thể, hằng năm hỗ trợ, tư vấn nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng số, thương mại điện tử xuyên biên giới cho ít nhất 1.000 phụ nữ khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong ngành Công Thương; Hỗ trợ ít nhất 30 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong ngành Công Thương chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; 100% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thuộc ngành Công Thương được hỗ trợ tiếp cận các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, thương mại điện tử và kết nối chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ ba, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo sự bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển khoa học - công nghệ. Các chỉ tiêu cụ thể bao gồm: Phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 35% công chức, viên chức nữ thuộc Bộ có trình độ thạc sĩ/tổng số công chức, viên chức có trình độ thạc sĩ; Phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 25% công chức, viên chức nữ thuộc Bộ có trình độ tiến sĩ/tổng số công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ; 100% sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công Thương được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới và văn hóa công vụ.

Thứ tư, tăng cường năng lực hoạt động, thông tin, truyền thông và chuyển đổi số về bình đẳng giới. Các chỉ tiêu cụ thể bao gồm: 100% tổ chức Đảng, đoàn thể, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ được phổ biến, cập nhật thông tin về bình đẳng giới và cam kết thực hiện bình đẳng giới; 100% văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới theo quy định; Xây dựng và duy trì CSDL thống kê về nữ cán bộ, nữ doanh nhân ngành Công Thương kết nối liên thông với hệ thống CSDL của Bộ; Hằng năm tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12).

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch cũng chỉ rõ các giải pháp thực hiện chủ yếu. Trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường thúc đẩy thực hiện chính sách đối với cán bộ nữ như: Quy định cụ thể tỷ lệ quy hoạch cán bộ nữ cho từng chức danh lãnh đạo; tạo điều kiện cho cán bộ nữ tham gia đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, kỹ năng số và ứng dụng AI; bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường và hoàn cảnh.

Song song với đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: Đổi mới nội dung truyền thông trên Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Cổng thông tin điện tử Bộ; tôn vinh hình mẫu nữ kỹ sư, nữ khoa học, nữ quản lý tiêu biểu trong các ngành công nghiệp, năng lượng, hóa chất, logistics để xóa bỏ định kiến giới.

Bên cạnh đó, cần hỗ trợ, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, thương mại điện tử xuyên biên giới; tư vấn pháp lý, phòng vệ thương mại; hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn xanh cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Chú trọng lồng ghép vấn đề giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và quản lý nhà nước, trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động của Bộ Công Thương và của các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời chủ động tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan, đơn vị có liên quan (như: Hội LHPN Việt Nam, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) và Hội Nữ trí thức Việt Nam). Đặc biệt là tăng cường kiểm tra, giám sát.

Về công tác tổ chức thực hiện, nhiệm vụ được phân công rõ ràng cho các đơn vị. Đối với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công Thương, chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2026-2030 của Bộ Công Thương.

Ngoài ra, hướng dẫn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn vị thuộc Bộ tham mưu cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch cụ thể tại đơn vị. Phối hợp với Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ Nội vụ (cơ quan thường trực) trong quá trình triển khai. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo định kỳ (6 tháng, hằng năm), tổ chức sơ kết vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 351/2026/NĐ-CP của Chính phủ, các đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ như sau:

Vụ Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ là Đầu mối tham mưu quản lý nhà nước về công tác cán bộ nữ thuộc Bộ. Đồng thời, Chủ trì tham mưu công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ; đánh giá cán bộ nữ theo vị trí việc làm và chỉ số KPI '6 rõ'. Bên cạnh đó, Phối hợp theo dõi chỉ tiêu tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý.

Vụ Kế hoạch - Tài chính thực hiện Chủ trì tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, bố trí dự toán kinh phí chi thường xuyên hằng năm thực hiện Kế hoạch trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước hằng năm được giao của Bộ theo quy định. Đồng thời, Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản công phục vụ thực hiện Kế hoạch đối với các đơn vị thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.

Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm Chủ trì tham mưu hướng dẫn và kiểm tra việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngành Công Thương. Đồng thời, Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới.

Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số đảm nhận Chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng CSDL số về nữ cán bộ, nữ doanh nhân ngành Công Thương ('đúng, đủ, sạch, sống'). Đồng thời, Đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử; tổ chức đào tạo kỹ năng số, AI và phong trào 'Bình dân học vụ số'.

Cục Thương mại điện tử và Cục Xúc tiến thương mại phụ trách Chủ trì các chương trình tư vấn, đào tạo bán hàng số, e-commerce xuyên biên giới cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Đồng thời, Hỗ trợ kết nối xúc tiến thương mại quốc gia và xây dựng thương hiệu sản phẩm nữ.

Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Cục Phòng vệ thương mại, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện Hỗ trợ doanh nghiệp nữ ứng phó với rào cản kỹ thuật, điều tra phòng vệ thương mại, tuân thủ chuẩn mực ESG, CBAM và tận dụng ưu đãi FTA. Đồng thời, Chỉ đạo Hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ kết nối thị trường xuất khẩu.

Các Cục chuyên ngành (Công nghiệp, Hóa chất, Điện lực, Năng lượng - Dầu khí, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.) đảm nhiệm Rà soát chính sách an toàn lao động, an sinh cho lao động nữ trong các ngành dệt may, da giày, điện tử, hóa chất. Đồng thời, Hỗ trợ doanh nghiệp nữ áp dụng chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn.

Văn phòng Bộ và Các cơ quan Truyền thông (Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương) chịu trách nhiệm Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất hoạt động cho Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ. Đồng thời, Xây dựng chuyên trang, chuyên mục truyền thông, tôn vinh hình mẫu nữ cán bộ, kỹ sư, doanh nhân tiêu biểu ngành Công Thương.

Các cơ sở đào tạo, Viện nghiên cứu thuộc Bộ thực hiện Lồng ghép kiến thức bình đẳng giới vào chương trình giảng dạy cho học sinh, sinh viên, học viên. Đồng thời, Đặt hàng nghiên cứu, chuyển giao sáng kiến khoa học của nữ trí thức cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Kế hoạch yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả theo quy định.