Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Với chủ đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ Hiến pháp, pháp luật trong toàn ngành Công Thương; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”, các hoạt động hưởng ứng được tổ chức thường xuyên trong năm 2026, tập trung cao điểm trong tháng 10 và tháng 11/2026; tuần cao điểm từ ngày 01/11/2026 đến ngày 09/11/2026

Xây dựng văn hóa tuân thủ Hiến pháp, pháp luật trong toàn ngành Công Thương

Theo Kế hoạch, Bộ Công Thương xác định tổ chức thiết thực, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026; tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946; nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn ngành Công Thương.

Gắn các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với việc triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 140/NQ-CP, Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành Công Thương; với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách, pháp luật ngành Công Thương, trong đó chú trọng truyền thông các nhiệm vụ lập pháp, lập quy do Bộ Công Thương chủ trì; các chính sách, văn bản mới có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và đối tượng chịu tác động của văn bản QPPL.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy hiệu quả Cổng thông tin điện tử, báo chí, nền tảng số, sản phẩm đa phương tiện; kế thừa các hoạt động đang triển khai có hiệu quả theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương năm 2026.

Phát hiện, khuyến khích, nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả trong xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật.

Bộ Công Thương yêu cầu việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 bám sát Kế hoạch tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của Bộ Công Thương; bảo đảm thống nhất với nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác của Bộ.

Hoạt động hưởng ứng phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; ưu tiên lồng ghép với hoạt động chuyên môn, truyền thông chính sách, hội nghị tập huấn chuyên sâu về pháp luật và các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đã được phê duyệt.

Đồng thời, xác định rõ nội dung, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian và sản phẩm; không làm phát sinh nhiệm vụ, kinh phí không cần thiết đối với các đơn vị không có nhiệm vụ chuyên môn phù hợp. Đối với nhiệm vụ truyền thông chính sách, phổ biến văn bản bảo đảm nội dung phổ biến chính xác, kịp thời, đúng đối tượng.

Với chủ đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ Hiến pháp, pháp luật trong toàn ngành Công Thương; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”, các hoạt động hưởng ứng được tổ chức thường xuyên trong năm 2026, tập trung cao điểm trong tháng 10 và tháng 11/2026; tuần cao điểm từ ngày 01/11/2026 đến ngày 09/11/2026.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, lĩnh vực được giao quản lý và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật bám sát Quyết định số 1497/QĐ-HĐPH và chủ đề của Bộ Công Thương.

nội dung, nhiệm vụ trọng tâm

Kế hoạch của Bộ Công Thương đặt ra 6 nhóm nội dung, nhiệm vụ trọng tâm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Thứ nhất, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ và các doanh nghiệp thuộc Bộ.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo, quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, sinh viên về nội dung, nhiệm vụ triển khai Ngày Pháp luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục quán triệt việc thực hiện chủ trương, chính sách mới ban hành, giới thiệu nội dung các văn bản mới trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Lồng ghép hoạt động hưởng ứng với sinh hoạt chi bộ, hội nghị giao ban, hội nghị chuyên môn, hoạt động đoàn thể, đào tạo, bồi dưỡng; khuyến khích sử dụng hình thức trực tuyến, tài liệu số, infographic, video, hỏi - đáp và các phương thức truyền thông phù hợp.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ cần nâng cao tính gương mẫu, tự giác học tập, tìm hiểu các quy định mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; chủ động học tập, nâng cao năng lực, kỹ năng xây dựng, hoàn thiện pháp luật; thi hành pháp luật; tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thi hành công vụ; tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị.

Khuyến khích xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ; đề xuất khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng, phổ biến, thi hành pháp luật.

Các hoạt động khác phù hợp với điều kiện đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện trong quý IV/2026 (tập trung từ ngày 01/11/2026 đến ngày 09/11/2026).

Thứ hai, truyền thông các nhiệm vụ lập pháp, lập quy và chính sách trọng tâm của Bộ Công Thương.

Các đơn vị chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chủ động xây dựng nội dung truyền thông từ giai đoạn xây dựng chính sách, lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo đến khi văn bản được ban hành và tổ chức thi hành; ưu tiên nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Tập trung truyền thông các dự án luật, nghị quyết, nghị định, thông tư và các nhiệm vụ hoàn thiện pháp luật về thương mại, quản lý ngoại thương, cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, điện lực - năng lượng, dầu khí, thương mại điện tử, hóa chất, công nghiệp, quản lý thị trường trong nước, xuất nhập khẩu, phòng vệ thương mại, xúc tiến thương mại và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Hình thức truyền thông là thực hiện các chuyên đề, hội nghị/hội thảo, tọa đàm, đối thoại chính sách, tin/bài, phỏng vấn, infographic, video, e-magazine, Q&A và các sản phẩm truyền thông số.

Đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ lập pháp/lập quy; Tạp chí Công Thương, Báo Công Thương và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện trong năm 2026.

Xây dựng nội dung truyền thông từ giai đoạn xây dựng chính sách, lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo đến khi văn bản được ban hành và tổ chức thi hành; ưu tiên nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp

Thứ ba, tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cấp Bộ.

Trong Quý IV/2026, Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ tổ chức hội nghị, tọa đàm hoặc chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 của Bộ Công Thương, gắn với chủ đề xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Thứ tư, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật

Trong Quý III-IV/2026, các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp thuộc Bộ tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các đối tượng phù hợp tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia theo kế hoạch của cơ quan Trung ương.

Thứ năm, tổ chức treo băng rôn, pa-nô, áp phích, cờ về Ngày Pháp luật Việt Nam.

Vụ Pháp chế phối hợp Văn phòng Bộ treo băng rôn, pa-nô, áp-phích, cờ và các hình thức tuyên truyền phù hợp tại trụ sở Bộ (23 Ngô Quyền, 54 Hai Bà Trưng và 655 Phạm Văn Đồng và các địa điểm khác của Bộ); Báo Công Thương phối hợp với Văn phòng Bộ đăng tải banner, khẩu hiệu và sản phẩm truyền thông trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương. Các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp thuộc Bộ đăng tải banner, khẩu hiệu và sản phẩm truyền thông trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Thứ sáu, tổ chức các hoạt động phổ biến, tập huấn, đối thoại pháp luật theo lĩnh vực.

Các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tập huấn chuyên sâu, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2026 phù hợp với thời gian và điều kiện thực tế; ưu tiên các nhiệm vụ đã được các đơn vị xác định thực hiện trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2026, Kế hoạch truyền thông của Bộ Công Thương.

Các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp thuộc Bộ căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức triển khai hoặc lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam vào chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Các đơn vị thuộc Bộ chủ trì nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chủ động phối hợp Văn phòng Bộ và cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ để thực hiện truyền thông chính sách, phổ biến nội dung văn bản và tổ chức đối thoại với đối tượng chịu tác động.

Kết quả thực hiện Kế hoạch được tổng hợp trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật/công tác pháp chế năm 2026 hoặc báo cáo riêng theo yêu cầu, gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ và cơ quan có thẩm quyền.