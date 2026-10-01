Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2026

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích tổ chức thiết thực, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026; tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946; nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn ngành Công Thương.

Gắn các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với việc triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 140/NQ-CP, Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành Công Thương; với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách, pháp luật ngành Công Thương, trong đó chú trọng truyền thông các nhiệm vụ lập pháp, lập quy do Bộ Công Thương chủ trì; các chính sách, văn bản mới có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và đối tượng chịu tác động của văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Công Thương yêu cầu hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy hiệu quả Cổng thông tin điện tử, báo chí, nền tảng số, sản phẩm đa phương tiện; kế thừa các hoạt động đang triển khai có hiệu quả theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương năm 2026. Phát hiện, khuyến khích, nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả trong xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật.

Yêu cầu đặt ra của kế hoạch là bám sát kế hoạch tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của Bộ Công Thương; bảo đảm thống nhất với nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác của Bộ.

Hoạt động hưởng ứng phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; ưu tiên lồng ghép với hoạt động chuyên môn, truyền thông chính sách, hội nghị tập huấn chuyên sâu về pháp luật và các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đã được phê duyệt.

Kế hoạch cũng nêu rõ chủ đề hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 trong ngành Công Thương là: “Xây dựng văn hóa tuân thủ Hiến pháp, pháp luật trong toàn ngành Công Thương; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp".

Các hoạt động hưởng ứng được tổ chức thường xuyên trong năm 2026, tập trung cao điểm trong tháng 10 và tháng 11 năm 2026; tuần cao điểm từ ngày 01/11/2026 đến ngày 09/11/2026.

Kế hoạch cũng nêu rõ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ cần nâng cao tính gương mẫu, tự giác học tập, tìm hiểu các quy định mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; chủ động học tập, nâng cao năng lực, kỹ năng xây dựng, hoàn thiện pháp luật; thi hành pháp luật; tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thi hành công vụ; tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị.

Khuyến khích xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ; đề xuất khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng, phổ biến, thi hành pháp luật.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 chính thức diễn ra vào ngày 09/11/2026. Kế hoạch yêu cầu tập trung truyền thông các dự án luật, nghị quyết, nghị định, thông tư và các nhiệm vụ hoàn thiện pháp luật về thương mại, quản lý ngoại thương, cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, điện lực - năng lượng, dầu khí, thương mại điện tử, hóa chất, công nghiệp, quản lý thị trường trong nước, xuất nhập khẩu, phòng vệ thương mại, xúc tiến thương mại và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ.