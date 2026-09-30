Bộ Công Thương ban hành Đề án phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh

Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 300-500 doanh nghiệp tham gia thị trường hàng hóa phái sinh. (Ảnh minh họa)

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn vừa ký Quyết định số 2433/QĐ-BCT phê duyệt Đề án “Phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045”.

Theo Đề án, thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh được phát triển gắn với thị trường hàng hóa vật chất, phục vụ sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và nhu cầu phòng ngừa rủi ro giá của doanh nghiệp. Nhà nước khuyến khích cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tham gia, đồng thời tăng cường quản lý, giám sát trên cơ sở khung pháp lý đồng bộ, ổn định.

Đề án xác định phát triển thị trường theo lộ trình phù hợp, kết hợp cơ chế thử nghiệm có kiểm soát với mở rộng có chọn lọc. Giai đoạn đầu tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng và phát triển các sản phẩm cơ bản; đồng thời xây dựng cơ chế đào tạo, cập nhật kiến thức và phát triển nguồn nhân lực.

Đến năm 2030, Việt Nam hướng tới hoàn thiện và vận hành đồng bộ hệ thống giao dịch, thanh toán bù trừ, kho bãi, giao nhận và hạ tầng dữ liệu thị trường theo hướng hiện đại, an toàn, hiệu quả. Đề án cũng đặt mục tiêu hình thành cơ chế thanh toán bù trừ tập trung phù hợp chuẩn mực quốc tế, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, giám sát và cảnh báo sớm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và dữ liệu lớn.

Về sản phẩm, Đề án ưu tiên mở rộng, chuẩn hóa các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh và có xuất xứ Việt Nam. Mục tiêu là phát triển khoảng 10 mặt hàng nội địa được giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa, với khối lượng khoảng 8-10 triệu hợp đồng/năm vào năm 2030.

Về chủ thể tham gia, Đề án phấn đấu thu hút khoảng 300-500 doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu và doanh nghiệp quy mô lớn trong các ngành hàng chủ lực; nâng tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công cụ phái sinh lên khoảng 20-30%.

Đến năm 2045, thị trường được định hướng trở thành một trong những thị trường có quy mô và mức độ kết nối cao trong khu vực Đông Nam Á, với 3-5 mặt hàng chủ lực của Việt Nam có vai trò tham chiếu giá trong nước và tham gia định hình giá khu vực.