Giá điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống còn 5 bậc

Biểu giá quy định cụ thể mức giá điện đối với các nhóm khách hàng sử dụng điện cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp và các đơn vị bán lẻ điện.

Một trong những thay đổi cơ bản của biểu giá bán lẻ mới so với biểu giá trước đây là việc cải tiến biểu giá điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống còn 5 bậc và thiết kế lại bậc tiêu thụ giữa các bậc.

Cụ thể, bậc 1 áp dụng đối với 100 kWh đầu tiên, có giá 1.901 đồng/kWh. Bậc 2 áp dụng cho lượng điện từ kWh thứ 101 đến 200, với giá 2.289 đồng/kWh.

Bộ Công Thương ban hành biểu giá điện 5 bậc mới, cao nhất có giá 3.844 đồng/kWh. Ảnh: EVN

Bậc 3 áp dụng đối với lượng điện từ kWh thứ 201 đến 400, có giá 2.894 đồng/kWh. Bậc 4 áp dụng cho lượng điện từ kWh thứ 401 đến 700, với giá 3.456 đồng/kWh. Bậc 5 áp dụng đối với lượng điện từ kWh thứ 701 trở lên, có giá 3.844 đồng/kWh.

Như vậy, giá điện sinh hoạt thấp nhất là 1.901 đồng/kWh và cao nhất là 3.844 đồng/kWh, tùy theo mức tiêu thụ điện của khách hàng.

Trước đó, đánh giá tác động của cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới tới khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, Bộ Công Thương cho biết, theo tính toán sơ bộ, khách hàng sinh hoạt sử dụng điện ít hơn 777 kWh/tháng chiếm khoảng 94% số khách hàng sử dụng điện (chiếm tỉ trọng khoảng 73% tổng sản lượng điện sinh hoạt) sẽ giảm tiền điện so với hiện hành, số tiền giảm nhiều nhất là khách hàng sinh hoạt sử dụng 400 kWh/tháng. Khách hàng sinh hoạt sử dụng điện 778kWh/tháng sẽ trả tiền điện bằng với tiền điện hiện hành.

Với khách hàng sinh hoạt sử dụng 1.182 kWh/tháng (đây là mức tiêu thụ bình quân của các khách hàng sử dụng trên 700 kWh/tháng) tăng tiền điện so với hiện hành khoảng gần 190.000 đồng/tháng.

Theo Bộ Công Thương, với việc áp dụng ngay cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, các khách hàng sử dụng điện ở mức từ 777 kWh/tháng trở xuống sẽ có tiền điện phải trả ít hơn so với hiện hành, tiêu thụ điện nhiều hơn 778 kWh/tháng thì tiền điện phải trả tăng so với hiện hành.

Như vậy phần lớn khách hàng sinh hoạt vẫn được bảo đảm chi phí tiền điện không phải trả tăng thêm, phần tăng thêm do các khách hàng sử dụng điện ở nấc cao nhất chi trả.

Giá điện cho nhóm khách hàng khác như thế nào?

Đối với khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, tiền điện được tính theo từng bậc tiêu thụ. Sản lượng điện thuộc bậc nào được áp dụng đơn giá của bậc đó.

Đối với nhóm khách hàng sử dụng điện cho sản xuất, biểu giá bán lẻ điện được phân chia theo cấp điện áp và ba khung giờ gồm giờ bình thường, giờ thấp điểm và giờ cao điểm.

Ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên, giá điện giờ bình thường là 1.771 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 1.101 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.110 đồng/kWh.

Đối với cấp điện áp trên 35 kV đến dưới 220 kV, giá điện giờ bình thường là 1.792 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.123 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.218 đồng/kWh.

Ở cấp điện áp trung áp, trên 1 kV đến 35 kV, giá điện giờ bình thường là 1.814 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.166 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.348 đồng/kWh.

Đối với cấp điện áp hạ áp đến 1 kV, giá điện giờ bình thường là 1.966 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.274 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.586 đồng/kWh.

Đối với nhóm khách hàng sử dụng điện cho kinh doanh, biểu giá mới phân chia thành ba nhóm gồm cơ sở lưu trú du lịch, hoạt động sạc xe điện và các hoạt động kinh doanh khác.

Đối với cơ sở lưu trú du lịch sử dụng điện ở cấp điện áp từ trung áp trở lên, giá điện giờ bình thường là 1.814 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 1.166 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.348 đồng/kWh.

Ở cấp điện áp hạ áp đến 1 kV, giá điện áp dụng cho cơ sở lưu trú du lịch lần lượt là 1.966 đồng/kWh vào giờ bình thường, 1.274 đồng/kWh vào giờ thấp điểm và 3.586 đồng/kWh vào giờ cao điểm.

Đối với hoạt động sạc xe điện, giá bán điện ở cấp điện áp từ trung áp trở lên là 2.549 đồng/kWh vào giờ bình thường, 1.534 đồng/kWh vào giờ thấp điểm và 3.758 đồng/kWh vào giờ cao điểm.

Ở cấp điện áp hạ áp đến 1 kV, mức giá tương ứng là 2.700 đồng/kWh, 1.620 đồng/kWh và 4.212 đồng/kWh.

Đối với các hoạt động kinh doanh khác, giá điện ở cấp điện áp từ trung áp trở lên là 2.829 đồng/kWh vào giờ bình thường, 1.577 đồng/kWh vào giờ thấp điểm và 4.924 đồng/kWh vào giờ cao điểm.

Ở cấp điện áp hạ áp đến 1 kV, giá điện giờ bình thường là 3.089 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.880 đồng/kWh và giờ cao điểm 5.313 đồng/kWh.