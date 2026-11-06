Bộ Công Thương bàn giao Trường Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm về UBND tỉnh Phú Thọ

Sáng 6/11, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhà trường từ Bộ Công Thương về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng dự Buổi lễ bàn giao

Đồng chí Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Thứ trưởng Bộ Công Thương dự và phát biểu tại buổi lễ. Về phía Bộ Công Thương còn có ông Nguyễn Quang Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; cùng đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Về phía địa phương, có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cùng đại diện các sở, ban, ngành tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Gắn đào tạo nghề với nhu cầu phát triển địa phương

Tại buổi lễ bàn giao, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Quang Hồng công bố Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 30/9 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm từ Bộ Công Thương về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Quang Hồng công bố Quyết định bàn giao

Quyết định nêu Bộ Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, số liệu; tổ chức thực hiện bàn giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm để quản lý theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, việc bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm sắp xếp, tinh gọn hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và người học trong quá trình xây dựng, phát triển nhà trường dưới sự quản lý của Bộ Công Thương. Với bề dày truyền thống và những kết quả đạt được, nhà trường đã góp phần đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật cho ngành Công Thương và cả nước.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng bày tỏ tin tưởng, sau khi chuyển về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý, nhà trường sẽ có thêm điều kiện phát triển, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của tỉnh Phú Thọ và khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Để quá trình chuyển giao diễn ra thuận lợi, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh Phú Thọ, hoàn tất việc bàn giao theo đúng quy định, bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành được liên tục.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện nghi thức ký bàn giao trước sự chứng kiến của các đại biểu

Tỉnh Phú Thọ chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định, việc chuyển giao các trường cao đẳng từ bộ, ngành Trung ương về địa phương quản lý là chủ trương đúng đắn, góp phần đổi mới giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phú Thọ có hệ thống khu, cụm công nghiệp phát triển, nhu cầu nhân lực kỹ thuật ngày càng lớn. Với bề dày truyền thống cùng các ngành đào tạo gắn với thế mạnh của tỉnh như chế biến thực phẩm, công nghiệp giấy, cơ khí, sinh học, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm sẽ đóng góp quan trọng vào việc cung ứng nhân lực cho địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành khẩn trương phối hợp với Bộ Công Thương hoàn tất thủ tục tiếp nhận, bảo đảm nhà trường hoạt động ổn định, liên tục.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, ông Đinh Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm nhấn mạnh, lễ bàn giao là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của nhà trường.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm Đinh Đức Lương phát biểu

Ông Đinh Đức Lương bày tỏ sự ghi nhận lãnh đạo Bộ Công Thương đã quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ nhà trường trong suốt quá trình xây dựng, phát triển; đồng thời trân trọng sự đón nhận, quan tâm của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ. Tập thể nhà trường cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, phát huy thế mạnh sẵn có, từng bước xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo nghề uy tín, chất lượng của tỉnh Phú Thọ và khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Quang cảnh buổi lễ

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm có thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ và chế biến thực phẩm, an toàn thực phẩm, sản xuất giấy và bột giấy. Nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển các ngành nghề trọng điểm theo tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và quốc gia. Bên cạnh đó, trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.