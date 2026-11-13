Bỏ cộng điểm IELTS khi xét tuyển đại học từ năm 2028

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT sửa đổi quy chế tuyển sinh, đào tạo đại học và sau đại học.

Bỏ cộng điểm từ năm 2028

Một trong những điểm đáng chú ý tại Thông tư là lộ trình chấm dứt việc sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh đại học từ năm 2028.

Cụ thể, các cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh theo quy định từ năm 2026 trở về trước được quyết định tiếp tục áp dụng trong năm 2027, nhưng tổng điểm cộng không vượt quá 0,50 điểm theo thang điểm 30 và phải giải trình việc sử dụng. Từ năm tuyển sinh 2028, cơ sở đào tạo không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh.

Thông tư mới của bộ GD&ĐT cũng điều chỉnh số lượng phương thức tuyển sinh mà các cơ sở đào tạo được phép sử dụng. Theo đó, từ năm 2027, mỗi chương trình, hình thức đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức tuyển sinh. Đến năm 2028, con số này giảm xuống tối đa 2 phương thức. Giới hạn này không áp dụng đối với phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Đáng chú ý, mỗi phương thức tuyển sinh phải được gắn với một mã số theo danh mục quy định. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm công khai trọng số tính điểm của từng hợp phần, tiêu chí đánh giá, cách thức tính điểm và điều kiện trúng tuyển.

Việc xét tuyển phải bảo đảm các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển, đồng thời chỉ sử dụng một thang điểm xét tuyển thống nhất.

Quy định ngưỡng sàn 15 điểm đối với nguồn xét tuyển

Theo quy định của Thông tư mới, nguồn xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học được áp dụng với 5 nhóm đối tượng.

Thứ nhất, thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15/30 điểm.

Thứ hai, thí sinh được miễn thi hoặc đặc cách xét tốt nghiệp THPT, trung học nghề và các đối tượng khác theo quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh ban hành kèm Thông tư số 06/2026.

Thứ ba, người có bằng tốt nghiệp trung cấp và đã tốt nghiệp ít nhất 36 tháng.

Thứ tư, người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nhưng không có bằng tốt nghiệp THPT và đã tốt nghiệp ít nhất 24 tháng.

Thứ năm, thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp trung học nghề đạt yêu cầu do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, thông báo hằng năm được đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo đại học cùng nhóm ngành.

Đáng chú ý, điều kiện về bằng tốt nghiệp trung cấp và cao đẳng nêu trên không áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo đặc thù thuộc nhóm ngành Âm nhạc và Nghệ thuật trình diễn.

Quy định về điều kiện nguồn xét tuyển này không áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước.

Chi tiết 11 phương thức xét tuyển đại học năm 2027

Bộ GD&ĐT cũng đã công bố chi tiết 11 phương thức tuyển sinh đại học năm 2027. Các phương thức xét tuyển cơ bản giữ như năm ngoái như: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét tuyển thẳng, sử dụng kết quả các kỳ thi riêng của các đại học...

Chi tiết các phương thức xét tuyển đại học năm 2027.

Ở phương thức kết hợp (mã số 600), thực chất là gộp các phương thức tuyển sinh kết hợp trước đây.

Khi sử dụng phương thức này, Bộ GD&ĐT quy định, các cơ sở giáo dục cần quy định trọng số tính điểm xét tuyển của từng hợp phần, bảo đảm các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển (cơ sở đào tạo quy định).

Ví dụ: Phương thức kết hợp có mã số 600 gồm ba phương thức thành phần có mã số 100, 200 và 402, với trọng số tính điểm xét lần lượt là 30%, 30% và 40%. Khi đó, điểm xét tuyển Đ₆₀₀ = 0,30 × Đ₁₀₀ + 0,30 × Đ₂₀₀ + 0,40 × Đ₄₀₂; bảo đảm tổng trọng số tính điểm xét luôn bằng 1,00 (0,30 + 0,30 + 0,40 = 1,00).