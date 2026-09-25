Bỏ cộng điểm IELTS khi xét tuyển đại học: Công bằng và lộ trình

Với những học sinh đã chuẩn bị chứng chỉ từ sớm, thay đổi này đặt ra yêu cầu có thể phải điều chỉnh kế hoạch xét tuyển trong khi với ngành giáo dục, đây được xem là bước hướng tới một mặt bằng tuyển sinh công bằng và thực chất hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)