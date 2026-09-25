Bỏ cộng điểm IELTS khi xét tuyển đại học: Công bằng và lộ trình
Việc dự kiến không cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IELTS khi xét tuyển đại học đang thu hút sự quan tâm của học sinh, phụ huynh và các nhà trường.
Với những học sinh đã chuẩn bị chứng chỉ từ sớm, thay đổi này đặt ra yêu cầu có thể phải điều chỉnh kế hoạch xét tuyển trong khi với ngành giáo dục, đây được xem là bước hướng tới một mặt bằng tuyển sinh công bằng và thực chất hơn./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/bo-cong-diem-ielts-khi-xet-tuyen-dai-hoc-cong-bang-va-lo-trinh-post1138428.vnp