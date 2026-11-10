Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan giao lưu bóng đá

​Tham dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an; cùng các đồng chí lãnh đạo Ban giám đốc Công an thành phố, Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

​Về phía Thái Lan có ngài Đại tá Chaiyong Khumpiam, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ học thuật, Đào tạo, Tổng Cục Cảnh sát điều tra Trung ương, Trưởng đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan; Ông Ponphon Pongpetch, Tùy viên kiểm soát ma túy, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; Bà Wichulee Chotbenjakul, Phó Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh

​Đây là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa chủ trương tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Suốt 50 năm qua, sự hiểu biết và tin cậy chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan luôn ở mức cao, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực từ ngoại giao, quốc phòng, an ninh đến thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an phát biểu tại lễ khai mạc.

Đại tá Chaiyong Khumpiam, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ học thuật, Đào tạo, Tổng Cục Cảnh sát điều tra Trung ương, Trưởng đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan phát biểu.

Cục trưởng Cục Công tác chính trị động viên các cầu thủ trước trận đấu.

Trao tặng quà lưu niệm của Bộ Công an cho đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Ban tổ chức tặng hoa và 2 đội chụp hình lưu niệm.

​Đặc biệt, đối với lực lượng thực thi pháp luật hai nước, trên cơ sở những kết quả hợp tác tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, mua bán người, lừa đảo trực tuyến và truy bắt đối tượng truy nã; chương trình giao lưu thể thao lần này là hoạt động thiết thực để thắt chặt tình hữu nghị. Sự kiện tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ công tác, nâng cao hiệu quả phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự, góp phần đưa quan hệ hai Bộ đi vào chiều sâu, cùng hướng tới xây dựng một ASEAN mạnh mẽ, kết nối và thịnh vượng.

Khán giả chật cứng các khán đài cổ vũ cho 2 đội.

​Phát biểu khai mạc tại chương trình, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức khẳng định, giải đấu đề cao tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết và an toàn. Kết quả lớn nhất không nằm ở tỷ số thắng thua trên sân cỏ, mà chính là chiến thắng của tình hữu nghị, là sự thấu hiểu và gắn kết tình đồng nghiệp bền chặt giữa lực lượng thực thi pháp luật hai nước.

Những pha tranh chấp giữa 2 đội trong trận đấu.

Nhiều pha bóng hay làm chao đảo khung thành 2 đội.

Bàn mở tỷ số của Đội bóng Bộ Công an Việt Nam.

Chương trình giao hữu được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ, chu đáo của Công an TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025 đã đánh dấu bước phát triển mới, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn; trong đó, hợp tác an ninh giữ vai trò quan trọng.

“Thể thao nói chung, bóng đá nói riêng không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất mà còn là cầu nối hữu nghị, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa các quốc gia, dân tộc. Thông qua Chương trình giao hữu lần này, chúng tôi mong muốn tạo thêm cơ hội để các sĩ quan hai lực lượng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ngày càng bền chặt, thực chất và hiệu quả”, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị nhấn mạnh.

Đội bóng Bộ Công an giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Kết thúc trận đấu Đội bóng đá Bộ Công an Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Đội Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Một trận đấu không quan trọng kết quả tỷ số, điều có được từ trận đấu đó là sự vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị. Một trận đấu gắn kết góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ngày càng bền chặt, thực chất và hiệu quả.