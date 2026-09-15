Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus tăng cường hợp tác

Tại hội đàm, Thượng tướng Phạm Thế Tùng bày tỏ tin tưởng cuộc gặp là cơ hội để hai bên cùng trao đổi, xác định các biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Belarus đang phát triển tích cực. Quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Belarus Dmitry Korodyuk.

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus thời gian qua ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thiết thực. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp; duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp xác minh, truy bắt, dẫn độ tội phạm liên quan đến công dân hai nước; tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ thực thi pháp luật.

Quang cảnh hội đàm.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng đề nghị hai bộ tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm kinh tế, ma túy và mua bán người. Đồng thời, cùng nghiên cứu mở rộng các hoạt động giao lưu về võ thuật, văn hóa, văn nghệ nhằm tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ hai bộ…

Trong bối cảnh Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao APEC năm 2027, Bộ Công an Việt Nam mong muốn Bộ Nội vụ Belarus tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện.

Phát biểu tại hội đàm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Belarus Dmitry Korodyuk đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Belarus và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua.

Thứ trưởng Dmitry Korodyuk bày tỏ nhất trí với những nội dung Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao đổi; khẳng định Bộ Nội vụ Belarus coi trọng quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam và mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus.

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Học viện Bộ Nội vụ Belarus.

Kết thúc hội đàm, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Dmitry Korodyuk đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an Việt Nam với Học viện Bộ Nội vụ Belarus và Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an Việt Nam với Trường Đại học Mogilev, Bộ Nội vụ Belarus.