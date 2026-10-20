Bộ Công an Việt Nam trao tặng bộ lễ phục Công an Nhân dân Việt Nam cho Bảo tàng Cảnh sát Slovakia

Bà Lucia Kurilovská, Quốc vụ khanh thứ nhất Bộ Nội vụ Slovakia và Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia)

Cuộc gặp có sự tham dự của bà Lucia Kurilovská, Quốc vụ khanh thứ nhất Bộ Nội vụ Slovakia. Nhân dịp này, đoàn đã trân trọng trao tặng bộ lễ phục Công an Nhân dân Việt Nam, đóng góp vào bộ sưu tập đồng phục lực lượng an ninh quốc tế của Bảo tàng.

Lễ trao tặng bộ lễ phục Công an Nhân dân Việt Nam cho Bảo tàng Cảnh sát Slovakia. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia)

Tại cuộc gặp, bà Kurilovská thay mặt Bảo tàng bày tỏ cảm ơn phía Việt Nam; cho biết việc tặng bộ lễ phục cho Bảo tàng mang ý nghĩa đặc biệt, là minh chứng cho việc mối quan hệ song phương ngày càng được thắt chặt.

Về phía Việt Nam, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đánh giá mô hình Bảo tàng Cảnh sát Slovakia là cơ sở chuyên ngành có nhiều điểm tương đồng với Bảo tàng Công an Nhân dân Việt Nam; cho biết chuyến thăm lần này là cơ hội để đoàn tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm về công tác xây dựng, vận hành, quản lý bảo tàng cảnh sát của Slovakia.

Đoàn tham quan Bảo tàng Cảnh sát Slovakia. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia)

Hai bên chia sẻ tầm quan trọng của việc gìn giữ các hiện vật lịch sử, phục vụ thiết thực cho sự phát triển ngành an ninh và công tác đào tạo - giáo dục các lực lượng tinh nhuệ mới; đồng thời thông tin về kế hoạch xây dựng, mở rộng bảo tàng của mỗi bên.

Cùng ngày, đoàn đã chào xã giao ông Matúš Šutaj Eštok, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn sự hiếu khách và tình cảm của phía Slovakia dành cho đoàn. Ông đề xuất hai bên tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, phối hợp bảo vệ yếu nhân, mở rộng đào tạo quốc tế về công tác an ninh sử dụng khoa học - công nghệ cao, trao đổi chuyên gia huấn luyện về phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn, tích cực ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế quốc tế (như INTERPOL), bảo đảm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia, nâng tầm Thỏa thuận hợp tác về đấu tranh phòng - chống tội phạm giữa hai bên.

Ông Matúš Šutaj Eštok, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia và Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia)

Nhân dịp này, Thượng tướng Lê Quốc Hùng thay mặt Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tam Quang gửi lời mời Bộ trưởng Matúš Šutaj Eštok đến thăm Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia)

Đáp lại, Bộ trưởng Eštok khẳng định đóng góp của cộng đồng người Việt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Slovakia; ghi nhận các đề xuất và cam kết sẽ tích cực phối hợp với phía Việt Nam triển khai các hoạt động hợp tác nêu trên; đồng thời cho biết sẽ xem xét khả năng đến thăm Việt Nam trong thời gian tới.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia)