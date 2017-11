Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ công ty địa ốc Alibaba

Chiều 30/11, tại buổi họp báo tháng 11 do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức, đại diện các đơn vị liên quan cho biết đã chuyển hồ sơ vụ Công ty địa ốc Alibaba cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46- Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định.