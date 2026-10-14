Bộ Công an và Hội Nông dân Việt Nam tổ chức diễn đàn 'Lắng nghe nông dân nói' lần thứ I

Diễn đàn nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới năm 2026, với chủ đề “Chung sức giữ gìn bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”. Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc là các đơn vị trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện.

Tham dự và đồng chủ trì Diễn đàn có ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Sự kiện có sự tham gia của 300 đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các đơn vị thuộc Bộ Công an, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo Công an, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và hơn 200 đại biểu nông dân tiêu biểu, xuất sắc.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi họp triển khai tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” lần thứ I năm 2026 . Ảnh: Xuân Huy

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của nông dân

Theo ban tổ chức, Diễn đàn được triển khai nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, về tổ chức “Tháng nghe dân nói”.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa Chương trình phối hợp số 07/CTrPH-BCAMTTW giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2023-2033.

Thông qua Diễn đàn, ban tổ chức hướng tới tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự; vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tại khu vực nông thôn.

Đáng chú ý, Diễn đàn tạo kênh trao đổi trực tiếp để cơ quan chức năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tiếp nhận đề xuất, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân. Nội dung này càng có ý nghĩa trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy, khi người dân có nhu cầu được thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời trong giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Bên cạnh đó, hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và quyền giám sát, phản biện xã hội của người dân. Qua đó, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật, gắn bảo đảm an ninh, trật tự với xây dựng nông thôn mới và phát triển cộng đồng an toàn, văn minh.

Hàng nghìn ý kiến gửi tới ban tổ chức

Theo ban tổ chức, sau hơn hai tháng triển khai kế hoạch tuyên truyền, lấy ý kiến do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt thực hiện, hàng nghìn ý kiến, đề xuất và chia sẻ của nông dân đã được gửi về ban tổ chức.

Phần lớn ý kiến bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ đối với hoạt động phối hợp giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Nhiều nông dân đánh giá cao kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an, đặc biệt trong xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; vi phạm liên quan đến phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm và lừa đảo trên không gian mạng.

Các ý kiến cũng ghi nhận sự hỗ trợ của lực lượng Công an đối với người dân trong phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ và thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Những hoạt động này góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Thực tế, thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tham gia cảm hóa người phạm tội tại cộng đồng.

Theo báo cáo tổng hợp, các cấp Hội đang xây dựng, duy trì hơn 12.500 mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở cơ sở; hơn 5.300 điểm mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”; gần 7.000 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Các mô hình góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy tinh thần tự quản và xây dựng môi trường sống an toàn tại khu vực nông thôn.

Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” lần thứ I năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của đối thoại trong kết nối cơ quan chức năng với người dân, qua đó kịp thời tiếp nhận, giải quyết những vấn đề từ thực tiễn. Đây là lần thứ năm Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” với sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương. Trước đó, trong giai đoạn 2024-2026, chương trình đã được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo các bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và công thương.