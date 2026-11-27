Các đồng chí: Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an; Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố… Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Các đại biểu dự hội nghị

Sau 05 năm thực hiện Chương trình số 06 giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Bộ Công an về phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2021 - 2025 đến nay đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Nổi bật, Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố tích cực cử cán bộ đến các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc ở vùng sâu, vùng xa để phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, giáo dục công dân, kỹ năng sống... cho phạm nhân, trại viên, đã tổ chức 10.434 lớp/lần tư vấn, giáo dục cho 417.726 lượt phạm nhân, trại viên; phối hợp tổ chức tư vấn sức khoẻ, khám bệnh miễn phí, cấp phát thuốc cho phạm nhân, trại viên…

Nhiều trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc đã tích cực, chủ động phối hợp các cơ sở đào tạo nghề của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, trại viên, giới thiệu các địa chỉ tin cậy để tiếp nhận, giải quyết việc làm khi họ chấp hành xong án phạt tù hoặc hỗ trợ khi cần thiết trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng..

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Bằng khen của Bộ Công an tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 06

Nhằm tạo môi trường lành mạnh, thân thiện giữa thanh niên ngoài xã hội, Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố đã tích cực phối hợp với các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tọa đàm, diễn đàn cho phạm nhân, trại viên tham gia với nhiều chủ đề phong phú, sinh động, thiết thực, mang tính thời sự, chính trị; tư vấn pháp luật, giải đáp những vướng mắc…

Tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ phạm nhân, trại viên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, thành lập các câu lạc bộ hoàn lương, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, tư vấn sức khỏe sinh sản, động viên khuyến khích họ tham gia các hoạt động tình nguyện. Vận động các doanh nghiệp tiếp nhận, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc… Một số Hội LHTN các tỉnh, thành phố đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho thanh niên hoàn lương vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống…

Với những kết quả đạt được, Trung ương Hội LHTN Việt Nam quyết định tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 30 cá nhân thuộc lực lượng Công an nhân dân; Bộ Công an quyết định tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 30 cá nhân thuộc Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình số 06 giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 06

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn về kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 06 giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, qua 05 năm triển khai, Chương trình phối hợp 06 đã đạt được nhiều kết quả tích cực với những con số đáng ghi nhận, một số mô hình hiệu quả, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của các cấp bộ Hội cùng lực lượng Công an trong việc cụ thể hóa nội dung phối hợp thành những hoạt động thiết thực; góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, mở rộng cơ hội để những người từng mắc sai lầm có điều kiện sửa chữa, vươn lên và đóng góp cho xã hội.

Thời gian tới, Trung ương Hội LHTN Việt Nam xác định rõ trách nhiệm, đồng thời cam kết tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp bộ Hội trong tổ chức triển khai Chương trình phối hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động cộng đồng thay đổi nhận thức. Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, huy động sự tham gia của doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội. Tăng cường kết nối, hỗ trợ thanh niên sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương…

Bộ Công an và Trung ương Hội LHTN Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2026 - 2030

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các cơ sở đoàn, các cấp, ngành, đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân sớm cụ thể hóa Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Trung ương Hội LHTN Việt Nam trong giai đoạn 2026 – 2030, xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai cụ thể, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ đối với từng ngành, từng cấp, có kiểm đếm sản phẩm cụ thể.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với phạm nhân, trại viên ngay trong quá trình chấp hành án. Phát huy vai trò của các cơ sở giam giữ, tổ chức Đoàn, Hội LHTN trong giáo dục để người chấp hành án nhận thức rõ sai phạm, nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm cải tạo tốt, đồng thời có định hướng về nghề nghiệp, việc làm, chuẩn bị điều kiện để ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương…

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc làm tốt công tác phối hợp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn. Công an các địa phương chủ động phối hợp với các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục người chấp hành án và người chấp hành xong án phạt tù trở về địa bàn dân cư; huy động sự tham gia của các ngành, các cấp, tổ chức và cộng đồng trong hỗ trợ, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống…