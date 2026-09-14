Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ phà giúp dân bị chia cắt do mưa lũ
Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước sông dâng cao, cầu tại khu vực bản Yên Thắng, xã Yên Hòa bị gãy, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của hơn 300 hộ dân. Trước tình hình đó, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An kịp thời hỗ trợ phà nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm và bảo đảm an toàn cho các hộ dân trong thời gian địa bàn bị chia cắt.
Theo đó, lực lượng Công an phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lắp đặt, hoàn thiện và đưa phương tiện vào sử dụng. Việc quản lý, vận hành được giao cho Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Dân quân tự vệ và lực lượng ANTT ở cơ sở. Tổ công tác có nhiệm vụ đưa đón người dân, học sinh qua sông, đồng thời hỗ trợ vận chuyển trong những trường hợp cần thiết.
Việc đưa phà vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt của người dân bản Yên Thắng mà còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; luôn sẵn sàng có mặt tại những nơi khó khăn, kịp thời hỗ trợ, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của Nhân dân.
Nguồn CAND: https://cand.vn/bo-cong-an-va-cong-an-tinh-nghe-an-ho-tro-pha-giup-dan-bi-chia-cat-do-mua-lu-post822073.html