Bộ Công an triệt phá thêm một đường dây đánh bạc trực tuyến trăm tỷ

Sử dụng trang web bong88.com để các 'con bạc' cá độ bóng đá, đường dây đánh bạc có giá trị lên đến hàng trăm tỷ này vừa bị các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá. 5 nghi can có vai trò quan trọng trong đường dây này đã bị bắt giữ.

Nhiều thiết bị điện tử, tài liệu liên quan đến đường dây đánh bạc bị thu giữ.

Ngày 29/3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an triệt phá chuyên án tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet có quy mô hàng trăm tỷ đồng trên trang bong88.com. Bước đầu, lực lượng Công an đã bắt giữ 5 nghi can có vai trò quan trọng trong đường dây này.

Trang bong88.com có máy chủ tại nước ngoài nhưng có hệ thống chân rết khắp nơi để "hút máu" con bạc.

Theo thông tin ban đầu, trong 2 ngày 28-29/3, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an chia làm nhiều mũi, đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 5 nghi can tại TP.HCM về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Quá trình khám xét, Công an thu giữ nhiều máy móc thiết bị, tài liệu liên quan tới việc tổ chức đánh bạc, cá độ qua mạng trên trang bong88.com.

Được biết, trang bong88.com có máy chủ nước ngoài. Các con bạc khi chơi sẽ được cấp 1 tài khoản, nạp tiền thật để đổi lấy điểm ảo, sử dụng để cá độ bóng đá.

Vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Uyên Châu