Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc lớn trên trang bong88.com

C50 phối hợp với C45 - Bộ Công an triệt phá chuyên án tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên trang bong88.com quy mô lên đến trăm tỉ đồng.

Cơ quan công an đang lấy lời khai của nghi can liên quan tại nhà Nguyễn Văn Thông - Ảnh: Ngọc Lê

Chiều 29.3, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an triệt phá chuyên án tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet có quy mô lên đến trăm tỉ đồng trên trang bong88.com, đồng thời bắt khẩn cấp 5 nghi can trong đường dây.

Trang web bong88.com - Ảnh chụp màn hình

Sau một thời gian điều tra, xác lập chuyên án, từ sáng 28.3 đến chiều tối 29.3, C50 và C45 chia làm nhiều mũi, đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp 5 nghi can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ngoài các bị can trên, cơ quan công an đã triệu tập một số người lên làm việc vì liên quan đến đường dây này. Trang cá độ bóng đá bong88.com này có máy chủ ở nước ngoài.

Cơ quan công an đang khám xét tại nhà Nguyễn Văn Thông - Ảnh: Ngọc Lê

Trưa 28.3, PV Thanh Niên có mặt tại điểm bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của nghi can Nguyễn Văn Thông (41 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) về hành vi đánh bạc.

Cùng với việc khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều máy móc, CPU, nhiều sổ sách, tài liệu, chứng từ điện tử và các thiết bị liên quan đến hoạt động cờ bạc trong đường dây này.

Cơ quan công an thu giữ được nhiều tài liệu liên quan vụ án - Ảnh: Ngọc Lê

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đường dây cờ bạc này hoạt động một thời gian dài cho đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trăm tỉ đồng với sự tham gia của hàng trăm con bạc.

Theo thông tin ban đầu, các nghi can cầm đầu sẽ tổ chức đánh bạc cho các con bạc trên trang web bong88.com. Các con bạc khi tham gia vào mạng lưới này sẽ được cung cấp một khoản tiền nhất định để tham gia cá độ.

Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai các đối tượng, làm rõ hành vi các đối tượng trong đường dây này.

Ngọc Lê