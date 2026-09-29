Bộ Công an tổ chức sơ kết 5 năm xây dựng địa bàn an toàn về an ninh, trật tự

Hội nghị được trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu công an các địa phương. Tại điểm cầu Bắc Ninh, Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh chủ trì.

Đại tá Đỗ Đức Trịnh chủ trì ở điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Sau 5 năm triển khai, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng các địa bàn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và Nhân dân.

Giai đoạn 2021 - 2026, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hơn 741,7 nghìn buổi tuyên truyền, vận động, thu hút hơn 38,48 triệu lượt cán bộ, đảng viên, Nhân dân, học sinh, sinh viên tham gia. Hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, kết hợp hội nghị trực tiếp với hệ thống phát thanh, truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.

Trong 5 năm, có hơn 9,3 nghìn tập thể và 9,8 nghìn cá nhân được cấp có thẩm quyền khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Đáng chú ý, việc thực hiện các tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự” đã góp phần tăng cường phòng ngừa xã hội, phát hiện, hòa giải, giải quyết nhiều vụ việc ngay từ cơ sở. Quần chúng Nhân dân cung cấp hơn 1 triệu lượt thông tin, tin báo liên quan đến an ninh, trật tự, hỗ trợ lực lượng công an điều tra, khám phá án, ngăn chặn vi phạm và giải quyết mâu thuẫn.

Tỷ lệ địa bàn, đơn vị được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” duy trì ở mức cao. Năm 2025, có 89,2 nghìn khu dân cư được công nhận; 2,4 nghìn xã, 595 phường và 10 đặc khu đạt tiêu chuẩn. Trong khối cơ quan, doanh nghiệp, có 13,7 nghìn cơ quan và 7,2 nghìn doanh nghiệp được công nhận; 14,3 nghìn cơ sở giáo dục.

Tại thành phố Bắc Ninh, 5 năm thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA, Công an thành phố đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ năm 2022 đến nay, lực lượng công an toàn thành phố đã tổ chức hơn 18,6 nghìn lượt tuyên truyền với hơn 1,64 triệu lượt người tham dự; vận động thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo các loại và tiếp nhận hơn 15,4 nghìn tin báo của Nhân dân, trong đó hơn 11,2 nghìn tin có giá trị, giúp điều tra, xử lý 7,8 nghìn vụ, việc về an ninh, trật tự.

Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tại Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” hằng năm duy trì ở mức cao; riêng giai đoạn 2022 - 2026, bình quân đạt 98,37% đối với khu dân cư, 98,54% đối với xã, 94,53% đối với phường, 98,87% đối với cơ quan và 99,51% đối với cơ sở giáo dục.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, làm rõ kết quả, khó khăn, vướng mắc; đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, xây dựng mô hình tự quản, huy động nguồn lực xã hội và ứng dụng khoa học - công nghệ trong bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Trung ương về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhất là đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phù hợp với những thay đổi về đơn vị hành chính.

Cùng với đó, cần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể; xây dựng các mô hình “An toàn về an ninh, trật tự” thực chất, hiệu quả; quan tâm động viên, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến. Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động tham mưu, phát huy vai trò thường trực, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để đề xuất hoàn thiện các quy định.

Thứ trưởng giao cơ quan thường trực tiếp tục rà soát, tổng hợp những bất cập trong quá trình thực hiện thông tư, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng quy định mới phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đưa phong trào đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Dịp này, toàn quốc có 30 tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong tham mưu, xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".

Thành phố Bắc Ninh có ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc được khen thưởng.