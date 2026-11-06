Bộ Công an tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2026 trong Công an nhân dân

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan của Quốc hội, cơ quan tư pháp, các cơ quan thông tấn, báo chí; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của lực lượng Công an nhân dân

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp nhấn mạnh vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen, tặng danh hiệu điển hình tiên tiến ở buổi Lễ.

Trong năm 2026, với tinh thần chủ động, tiên phong, đổi mới sáng tạo, lực lượng Công an nhân dân đã chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 304 văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua 8 dự án luật và 1 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Những kết quả này khẳng định quyết tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong việc thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; nâng cao chất lượng thể chế, pháp luật về an ninh, trật tự, vừa phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vừa tạo lập môi trường ổn định, an toàn, thuận lợi cho phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Cùng với công tác xây dựng pháp luật, Bộ Công an đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, gắn xây dựng pháp luật với yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu và phục vụ Nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm các quy định của pháp luật được thực hiện nghiêm minh, thống nhất và hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân tiếp tục được quan tâm, đổi mới cả về nội dung và phương thức triển khai, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của năm 2026 là việc tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở, với nhiều hình thức thể hiện phong phú, sáng tạo, nội dung gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu và đời sống Nhân dân. Hội thi góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở; tạo sức lan tỏa tích cực, khuyến khích những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong đưa pháp luật vào cuộc sống.

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã theo dõi phim báo cáo kết quả hưởng ứng Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân; công tác truyền thông chính sách các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV và kết quả Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026.

Nhân dịp này, Bộ Công an tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, 13 tập thể và 172 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, Bộ Công an vinh danh 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật trong Công an nhân dân giai đoạn 2024 - 2026.

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, đưa thể chế, pháp luật trở thành động lực phát triển đất nước

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu kết luận, chỉ đạo tại buổi Lễ.

Phát biểu kết luận, chỉ đạo tại buổi Lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2026.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đối với công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật về an ninh, trật tự; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ quyết tâm chính trị sang kết quả thực chất.

Tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu an ninh, trật tự, vừa kiến tạo phát triển, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khơi thông các nguồn lực; bảo đảm pháp luật ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lấy người dân làm trung tâm, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Phạm Công Nguyên phát biểu khai mạc buổi Lễ.

Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ; xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân nắm vững, áp dụng hiệu quả pháp luật trong thực thi nhiệm vụ và thực sự là tấm gương sáng về tuân thủ pháp luật.

Đặc biệt, tập trung xây dựng lực lượng Pháp chế Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi pháp luật, ngoại ngữ, am hiểu sâu sắc thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu tham mưu chiến lược, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật trong tình hình mới.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026, với tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.