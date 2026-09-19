Bộ Công an tổ chức Hội nghị công tác bảo đảm an ninh nội địa trên địa bàn Tây Nguyên

Hội nghị có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và TP. Đồng Nai tham dự.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh - Ủy viên Đảng ủy công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh nội địa chủ trì Hội nghị. Ảnh: Quốc Hùng

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh nhấn mạnh, Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là địa bàn các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, đất đai để triển khai các hoạt động chống phá. Thời gian qua, lực lượng Công an đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động này. Tuy nhiên, tình hình an ninh nội địa trên địa bàn vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng có sự điều chỉnh, đòi hỏi phải thường xuyên đánh giá sát, đúng tình hình để chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp.

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, đại diện Công an các địa phương đã tập trung đánh giá thực trạng an ninh nội địa, nhận diện những yếu tố, nguy cơ có thể tác động đến tình hình; đồng thời thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh và đề xuất, kiến nghị các giải pháp với Cục An ninh nội địa và Bộ Công an trong thời gian tới.

Hơn 200 đại biểu từ các tỉnh tham dự Hội nghị. Ảnh: Quốc Hùng

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của Công an các địa phương; đồng thời đề nghị Công an các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh nội địa trong công tác nắm, đánh giá tình hình, tham mưu lãnh đạo Bộ triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết vụ việc từ sớm, từ cơ sở, ngay khi mới manh nha. Qua đó, chủ động giữ vững an ninh nội địa, không để tình hình an ninh trên địa bàn Tây Nguyên diễn biến phức tạp trong mọi tình huống.