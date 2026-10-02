Bộ Công an tổ chức diễn tập chống bạo loạn, khủng bố ở Tây Nguyên

Dự buổi diễn tập còn có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; Cao Thị Hoà An, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và Công an các địa phương...

Các đại biểu tham dự tại buổi diễn tập.

Cuộc diễn tập được tổ chức với quy mô lớn, huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an địa phương và các lực lượng liên quan, cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng hiện đại.

Qua cuộc diễn tập, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong xử lý những tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; kiểm tra, đánh giá khả năng huy động, bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện; nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ chiến thuật và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập.

Đồng thời thông qua diễn tập, các lực lượng thực hành vận hành cơ chế phối hợp, hiệp đồng, xử lý các tình huống giả định trong điều kiện phức tạp; kiểm tra khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành, thông tin liên lạc, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và sử dụng các phương tiện, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Theo phương án, cuộc diễn tập tập trung vào hai tình huống chính: “Giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn” và “Tổ chức bắt giữ đối tượng khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng, xử lý bom mìn, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”.

Lực lượng tác chiến điện tử tham gia buổi diễn tập.

Lực lượng CSCĐ tham gia tại buổi diễn tập.

Những chú cảnh khuyển được huấn luyện bài bản tham gia diễn tập.

Lực lượng Kỵ binh Bộ Công an tham gia diễn tập.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sau hơn 2 giờ đồng hồ, cuộc diễn tập “Phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên” năm 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện và các mặt công tác.

Các phương tiện cơ giới hiện đại tham gia buổi diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh: Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, có vị trí đặc biệt trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

“Thực tiễn cho thấy, giữ vững ổn định Tây Nguyên có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định khu vực và cả nước, giữ vững ANTT Tây Nguyên chính là góp phần bảo vệ từ sớm, từ xa an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ và môi trường hoà bình, ổn định phát triển đất nước”, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Tình huống giả định các đối tượng quá khích tập trung đông người, gây rối ANTT và chống đối lại lực lượng chức năng.

Xuất phát từ thực tế đó, Bộ Công an đã ban hành Phương án tổng thể giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên và tổ chức diễn tập cấp tỉnh tại Gia Lai và Lâm Đồng.

“Đối với cuộc diễn tập phương án cấp Bộ tại địa bàn Tây Nguyên hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực, đây là dịp để kiểm nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, phối hợp hiệp đồng tác chiến của các lực lượng trong xử lý tình huống tập trung đông người gây rối ANTT, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây Nguyên; nâng cao kỹ thuật, chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời đánh giá tính năng, tác dụng, hiệu quả của các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ trong phòng, chống tập trung đông người gây rối ANTT, bạo loạn, khủng bố”, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định.

Các lực lượng nhanh chóng triển khai quân để giải quyết tình huống.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã biểu dương Công an các đơn vị, địa phương có liên quan cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia diễn tập đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ tổ chức thành công cuộc diễn tập.

“Tuy nhiên, thành công của buổi diễn tập hôm nay không phải là đích đến cuối cùng, điều quan trọng nhất là phải biến những kinh nghiệm từ diễn tập thành năng lực thực chiến, thành khả năng chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống trong thực tiễn, đảm bảo không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới”, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Tình huống diễn tập một số đối tượng quá khích, chống đối đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Trên tinh thần đó, đồng chí Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình, đây là một trong những năng lực cốt lõi, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tính chủ động và hiệu quả công tác của lực lượng CAND. Chủ động nhận diện các nguy cơ từ sớm, từ xa; phòng ngừa phải đi trước một bước, không để đến khi tình hình phức tạp mới xử lý mà phải phát hiện vấn đề ngay từ khi mới manh nha, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, tháo gỡ bức xúc ngay từ những lúc mới phát sinh.

Bộ Tư lệnh CSCĐ phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội và các địa phương liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện phương án, phòng, chống tập trung đông người gây rối ANTT, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đảm bảo sát thực tiễn, không để xảy ra sơ hở, thiếu sót, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt coi trọng công tác huấn luyện, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ; các đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung huấn luyện theo hướng thực tế chiến đấu để mỗi cán bộ, chiến sĩ đều thành thạo kỹ về chiến thuật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng đánh giá tình hình và xử lý linh hoạt trong các điều kiện phức tạp…

Diễn tập tình huống lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm phối hợp cùng lực lượng Quân đội triển khai phương án giải cứu con tin bị bắt giữ trong các toà nhà cao tầng.

Tiếp tục xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, tạo bước đột phá mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong CAND; từng bước xây dựng phương thức quản trị, chỉ huy điều hành và tác chiến hiện đại; chủ động thích ứng với các loại hình tội phạm mới và các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tặng quà cho các đơn vị tham gia buổi diễn tập.

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Đồng chí Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương cần thống nhất nhận thức, công tác phòng, chống tập trung đông người gây rối ANTT, bạo loạn khủng bố là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Các tỉnh Tây Nguyên rà soát, triển khai đảm bảo tiến độ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng Tây Nguyên theo Đề án 04 của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Các đại biểu tặng quà cho các đơn vị tham gia buổi diễn tập.

“Ngay sau buổi diễn tập, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Công an tỉnh Đắk Lắk và Ban Chỉ huy diễn tập cần tổ chức rút kinh nghiệm, trong đó đánh giá khách quan, chính xác những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề còn bất cập, tồn tại, hạn chế qua thực tiễn diễn tập. Trên cơ sở đó, tiếp tục bổ sung hoàn thiện phương án, quy trình diễn tập để nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập tiếp theo và đảm bảo khả năng chủ động, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phức tạp xảy ra”, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chỉ đạo.