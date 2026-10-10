Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật "Tiếp bước theo dấu chân Người" tại Khánh Hòa

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18-10-1946 - 18-10-2026), tối 9-10, tại Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) và Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật Giai điệu bình yên với chủ đề “Tiếp bước theo dấu chân Người”.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; Đảng ủy, UBND các phường khu vực Nha Trang; nguyên lãnh đạo Công an tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên đến từ các đơn vị vũ trang và trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật là một bản hòa ca gồm 3 chương: Dấu chân lịch sử; Khát vọng biển xanh và Khát vọng vươn mình. Chương trình mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc lắng đọng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ; khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; ca ngợi vẻ đẹp của vùng đất xứ Trầm, biển yến...

Các khách mời giao lưu tại chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu tọa đàm với các khách mời: Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại tá Lê Quang Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh; nhạc sĩ Hình Phước Liên - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trung tá Trần Thị Thu Thúy - Phó Trưởng Công an phường Ninh Hòa. Tại buổi giao lưu, các khách mời đã cùng phân tích, làm rõ những giá trị sâu sắc của 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Đồng thời, chương trình cũng khắc họa chân thực những tấm gương sáng cùng hàng loạt việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ, chiến sĩ Công an Khánh Hòa trong hành trình học tập, làm theo lời Bác để bảo vệ bình yên cuộc sống cho Nhân dân.

Cũng trong tối 9-10 đã diễn ra lễ tổng kết lớp tập huấn công tác văn hóa trong CAND năm 2026 - khu vực phía nam. Đây là lớp tập huấn đầu tiên về công tác văn hóa trong CAND nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Diễn ra từ ngày 5 đến 9-10, cán bộ, chiến sĩ tham gia lớp tập huấn được trang bị, cập nhật nhiều kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là việc ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; từ đó góp phần nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức và triển khai hiệu quả các hoạt động văn hóa tại cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong quá trình tham gia lớp tập huấn.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề như: Học tập, trao đổi thực tế tại Trường Sĩ quan Không quân; thăm Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; giao lưu văn hóa văn nghệ với đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Trung Khánh Vĩnh...

Tại lễ tổng kết, ban tổ chức tặng giấy khen cho 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia lớp tập huấn.