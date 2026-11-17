Phát biểu tại lễ bế mạc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ hai nước trong quá trình huấn luyện, diễn tập, hoàn thành các nội dung theo kế hoạch và đạt nhiều kết quả tích cực; đồng thời khẳng định: Hoạt động huấn luyện, diễn tập chung lần này có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, quyết tâm và nỗ lực của Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc trong thúc đẩy hợp tác chuyên sâu về phòng, chống khủng bố; góp phần cụ thể hóa những nhận thức chung và định hướng hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Các đại biểu dự lễ bế mạc Huấn luyện, diễn tập chung phòng, chống khủng bố “Hợp tác 2026”.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng bày tỏ tin tưởng, những kết quả đạt được sẽ mở ra bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai cơ quan, đưa hợp tác phòng, chống khủng bố trở thành nội dung ngày càng thiết thực, hiệu quả trong tổng thể quan hệ hợp tác an ninh Việt Nam – Trung Quốc.

Diễn ra từ ngày 3-11 đến 17-11, “Hợp tác 2026” là lần thứ hai Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc phối hợp tổ chức huấn luyện, diễn tập chung phòng, chống khủng bố.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam biểu diễn võ thuật.

Công phá gạch - màn biểu diễn thể hiện "mình đồng da sắt" của nữ cảnh sát đặc nhiệm.

Màn kéo xe nặng gây ấn tượng mạnh.

Trước Lễ bế mạc, Ban chỉ huy diễn tập báo cáo kết quả tổ chức huấn luyện, diễn tập chung thông qua phim tư liệu tổng hợp. Các nội dung huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật và hiệp đồng tác chiến chống khủng bố gồm: Vượt vật cản, bắn súng, võ thuật, huấn luyện thể lực, đột nhập nhà cao tầng, vận động dưới nước, điều khiển thiết bị bay không người lái, xử lý bom mìn, cấp cứu, chuyển thương trong chiến đấu…

Đội đặc nhiệm hai bên thực hành diễn tập tổng hợp, liên hoàn các phương án tập kích, truy kích, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên địa bàn rừng núi biên giới, tại nhà cao tầng và trên phương tiện giao thông đường bộ; biểu diễn võ thuật và kỹ năng bắn súng.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam phối hợp cùng Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc diễn tập cứu con tin, khống chế các đối tượng khủng bố.

Đại diện lãnh đạo hai bên tặng quà lực lượng tham gia diễn tập.

Cùng với huấn luyện, trao đổi nghiệp vụ và diễn tập chung, cán bộ, chiến sĩ hai nước tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Thành công của “Hợp tác 2026” tiếp tục khẳng định quyết tâm, nỗ lực của hai bên trong tăng cường phối hợp, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ, thách thức an ninh. Hoạt động này góp phần củng cố sự hiểu biết, tin cậy, bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển lâu dài của mỗi nước và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.