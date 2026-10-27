Bộ Công an thúc đẩy hợp tác với WEF về khoa học, công nghệ

Tối 27/10, tại phòng tiếp khách quốc tế của Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Công nghệ Tổ chức Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi tiếp và các thành viên đoàn Bộ Công an Việt Nam.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức hoan nghênh ông Stephan Mergenthaler và đoàn lãnh đạo cấp cao WEF đã dành thời gian tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh và làm việc với Bộ Công an Việt Nam.

Về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với WEF, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận thời gian qua hai bên đã có quan hệ hợp tác tốt đẹp và ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu. Bộ Công an Việt Nam trân trọng, đánh giá cao vai trò của WEF trong việc thúc đẩy đối thoại chính sách, kết nối lãnh đạo Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và giới chuyên gia nhằm phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giải quyết những thách thức chung của thế giới.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và ông Stephan Mergenthaler đã cùng nhau trao đổi nhiều nội dung.

Về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, với tư cách là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ Công an mong muốn WEF cùng Việt Nam tiếp tục nâng cấp, tăng cường hợp tác và ký kết MOU; đồng thời, nghiên cứu hợp tác, hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong một số hoạt động, như trao đổi kinh nghiệm và đối ngoại chính sách; tăng cường kết nối thông qua hệ sinh thái toàn cầu của WEF và thiết lập cơ chế để trao đổi, kết nối chuyên môn.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler cùng trao tặng quà lưu niệm.

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF cảm ơn Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng đã dành thời gian tiếp và làm việc với lãnh đạo WEF nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Ghi nhận những nội dung lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam trao đổi tại buổi làm việc, Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng để nghiên cứu, thúc đẩy những nội dung hợp tác cụ thể với Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt trên lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.