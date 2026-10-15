Bộ Công an thúc đẩy hợp tác với Tập đoàn Nokia

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ông Andrew Cope, Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Nokia. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vị thế và năng lực của Nokia - một trong những Tập đoàn công nghệ viễn thông hàng đầu thế giới có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp mạng viễn thông tiên tiến, đặc biệt trong các lĩnh vực 5G, mạng lõi, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong viễn thông và hạ tầng số an toàn, tin cậy; hỗ trợ triển khai các dự án đường sắt, sân bay, cũng như phát triển các mạng lưới thông tin liên lạc chuyên dụng phục vụ an ninh công cộng...

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, đây là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng thông tin liên lạc và nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn công cộng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Nêu rõ định hướng của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển hạ tầng viễn thông và hạ tầng số hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác hàng đầu như Nokia trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các giải pháp viễn thông tiên tiến.

Trên cơ sở những thế mạnh của Nokia và nhu cầu thực tiễn của Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tập đoàn tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ và phối hợp nghiên cứu, phát triển các công nghệ tiên tiến như 5G-Advanced, 6G, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây và mạng tự động, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam.

Hai bên đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và các nhiệm vụ nghiệp vụ của Bộ Công an, nhất là trong lĩnh vực viễn thông thế hệ mới, AI, phân tích dữ liệu và an ninh mạng; đồng thời, phối hợp tư vấn xây dựng các trung tâm nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, kết nối chuyên gia quốc tế và thúc đẩy các chương trình hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của mỗi bên.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ông Andrew Cope, Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Nokia. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ngoài ra, hai bên cần tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng viễn thông an toàn, có khả năng chống chịu cao, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong các tình huống khẩn cấp, sự cố và thiên tai. Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ và khả năng chuyển giao, triển khai hệ thống thông tin di động 5G chuyên dùng phục vụ hoạt động của các lực lượng chức năng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc tại các khu vực, địa bàn và sự kiện có yêu cầu đặc thù về an ninh, an toàn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị tiếp tục chú trọng hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua tổ chức các hội thảo, chương trình tập huấn, đào tạo chuyên sâu, trao đổi chuyên gia và chuyển giao tri thức, công nghệ trong các lĩnh vực dữ liệu, AI, trung tâm tính toán hiệu năng cao (HPC) và các công nghệ mới, qua đó từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, tiếp nhận, vận hành và làm chủ công nghệ của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, ông Andrew Cope đã chia sẻ về những thế mạnh công nghệ của Tập đoàn Nokia cũng như định hướng phát triển của Tập đoàn tại thị trường Việt Nam nói riêng, châu Á – Thái Bình Dương nói chung trong thời gian tới.

Bày tỏ sự nhất trí với những đánh giá và định hướng thúc đẩy hợp tác của Bộ trưởng Lương Tam Quang, ông Andrew Cope khẳng định Tập đoàn Nokia coi trọng cơ hội hợp tác với Bộ Công an Việt Nam, sẵn sàng tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn; đồng thời phối hợp nghiên cứu khả năng hợp tác trong những lĩnh vực hai Bên cùng quan tâm.