Bộ Công an thông tin vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Hoàng Trung

Chiều 1/10, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý III/2026, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Theo C03, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 39 bị can trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Vụ án được điều tra với nhiều hành vi gồm đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi và giả mạo trong công tác.

Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng C03.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng tập trung làm rõ sai phạm trong việc cấp giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sầu riêng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, một số cá nhân bị xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp vào quá trình cấp giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; đồng thời có hành vi mua bán trái phép mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Trung, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng bị khởi tố về tội danh này có ông Nguyễn Quang Hiếu, cựu Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Theo kết quả điều tra được công bố trước đó, ông Hoàng Trung và ông Nguyễn Quang Hiếu bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ban hành chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo “giấy phép con” phục vụ lợi ích nhóm và trục lợi.

Cơ quan điều tra cũng xác định hai bị can có liên quan đến việc can thiệp, chỉ đạo cấp dưới cấp giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng và mua bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Ngoài hai cựu cán bộ trên, cơ quan điều tra đã khởi tố bà Nguyễn Thị Hà, cựu Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cùng bà Bế Thị Thu Hiền, cựu Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn, về tội “Giả mạo trong công tác”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các bị can và những cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.