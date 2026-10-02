Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra một số vụ án 

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo.

Số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm 7,76% so với Quý III/2025

Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2026, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới; tuy nhiên, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động tham mưu và gương mẫu đi đầu trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, gia tăng kiến tạo, đóng góp, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước. Cụ thể, lực lượng Công an nhân dân đã đạt được 5 nhóm kết quả lớn, khái quát như sau:

Thứ nhất, làm tốt công tác tham mưu chiến lược; tổ chức sơ kết, tổng kết và tham mưu ban hành nhiều vấn đề lớn, tạo cơ sở chính trị hết sức quan trọng để triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự trong giai đoạn phát triển mới; nổi bật là tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành 02 Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia và Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển với nhiều tư duy mới, đột phá.

Quang cảnh buổi họp báo.

Thứ hai, tình hình trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, có nhiều chuyển biến tích cực; triển khai liên tục, hiệu quả các phương án, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, các hoạt động của “giang hồ mạng”. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm 7,76% so với Quý III/2025 (9 tháng đầu năm 2026, số vụ phạm tội về trật tự xã hội kéo giảm sâu 12,84% so với cùng kỳ năm 2025); tai nạn giao thông giảm sâu cả 03 tiêu chí.

Thứ ba, thực hiện hiệu quả vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương và Chính phủ; lực lượng Công an nhân dân chủ động phát hiện, tham mưu tháo gỡ những vấn đề trong phát triển khoa học, công nghệ, triển khai công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; triển khai sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân, giảm 5 đầu mối (từ 11 học viện, trường còn 6 đơn vị); tuyển sinh, khai giảng 6 Trường Văn hóa Công an nhân dân, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về hỗ trợ người yếu thế.

Thứ năm, lực lượng Công an nhân dân tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, với nhiều công trình, phần việc thiết thực, có ý nghĩa. Đáng chú ý, đã xây dựng 1.782 căn nhà, 6 trường học, 10 trung tâm y tế, trạm y tế xã; hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa 04 công trình văn hóa, lịch sử… tiên phong triển khai xây dựng 25 trường học tại các xã biên giới. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, ý nghĩa.

Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra một số vụ án

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an đã thông tin đến báo chí về tiến độ điều tra vụ án gian lận thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Theo đó, Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, các bị can đã bàn bạc, thống nhất cách thức tạo điều kiện cho thí sinh đạt kết quả cao. Cụ thể gồm các sai phạm sau: Thứ nhất, bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh cho thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh có thể hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài. Thứ hai, giám thị coi thi tạo điều kiện cho thí sinh trao đổi trong quá trình làm bài. Thứ ba, chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để cung cấp đáp án, hướng dẫn thí sinh làm bài.

"Chúng tôi xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi; tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo cũng như niềm tin của xã hội đối với công tác tổ chức các kỳ thi. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can. Hiện nay, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để khẩn trương điều tra, xác minh hành vi phạm tội của các bị can để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra cho hay.

Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan đến dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc, Hà Nội. Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt 64 tỷ đồng của 152 bị hại. Trước đó, vào ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng: Phạm Thị Mai (SN 1974; trú tại xã Thiên Lộc, Hà Nội) và Phan Thùy Linh (SN 1983; trú tại xã Thiên Lộc, Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026 tại dự án CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối về việc chắc chắn mua được căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại cho các khách hàng tại dự án CT3 Kim Chung (trúng 100%), sau đó đứng ra nhận tiền đặt cọc mua nhà. Bản thân Mai và Linh không có quan hệ, không liên hệ và không đặt cọc với chủ đầu tư để mua nhà ở tại dự án CT3 Kim Chung, số tiền đã nhận đặt cọc của khách hàng, Mai và Linh đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Liên quan đến vụ án Công ty thiết bị y tế Việt Mỹ, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, đến nay vụ án đã khởi tố 9 bị can, cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản 261.000 USD và 118 tỷ đồng.

Tại Họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng thông tin, thời gian tới, lực lượng CAND tiếp tục tập trung đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.