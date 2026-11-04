Bộ Công an thông tin mới về đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin thêm về quá trình đấu tranh, triệt phá vụ án lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia xảy ra tại Thanh Hóa, liên quan đến nhiều người nước ngoài.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 và “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 94 bị can, gồm 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam.

Trong số này, 5 bị can bị khởi tố về cả hai tội danh theo Điều 290 và Điều 348 Bộ luật Hình sự; 1 bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. Đối với những người còn lại trong số 113 người nước ngoài được phát hiện tại địa điểm phá án, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Đánh giá về tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhận định, loại tội phạm này đang diễn biến phức tạp, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên phạm vi thế giới. Bộ Công an đã nhận diện sớm tình hình và chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh.

Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh quan điểm nhất quán là xử lý quyết liệt, nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam; không để bất kỳ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng thời, Bộ Công an tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam; tập trung phát hiện, xử lý tội phạm từ sớm, từ xa và tăng cường phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh, phòng ngừa.

Từ vụ án trên, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia không gian mạng, nhất là trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.

Người dân cần thận trọng với những trường hợp không rõ danh tính người tham gia; các lời kêu gọi, chào mời đầu tư, kinh doanh hoặc hứa hẹn lãi suất, lợi nhuận cao bất thường. Khi gặp những dấu hiệu này, cần kiểm tra, đối chiếu thông tin kỹ lưỡng trước khi thực hiện giao dịch.

Bên cạnh đó, người dân không cung cấp thông tin cá nhân, không cho thuê, cho mượn tài khoản hoặc tiếp tay cho các hoạt động không rõ mục đích trên không gian mạng. Những hành vi vô tình tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật cũng có thể khiến người liên quan bị xử lý theo quy định.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng, lực lượng Công an để kiểm tra, giải quyết.

Trước đó, ngày 25/10, Bộ Công an thông tin về việc triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia tại Khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tại thời điểm phá án, lực lượng Công an phát hiện 113 người nước ngoài. Trong đó, có 91 đối tượng nhập cảnh bằng thị thực du lịch và 22 đối tượng nhập cảnh bất hợp pháp.