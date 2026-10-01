Bộ Công an thông tin 5 nhóm kết quả đạt được trong Quý III năm 2026

Theo đại diện Bộ Công an, Quý III-2026, lực lượng CAND chủ động tham mưu và gương mẫu đi đầu trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt và tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND, cơ bản đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra, gia tăng kiến tạo, đóng góp và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Cụ thể, lực lượng đạt được 5 nhóm kết quả chính:

Thứ nhất, lần đầu tiên trong một nhiệm kỳ Hội nghị Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương thông qua Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia và Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển với nhiều tư duy mới, đột phá.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: PV

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hơn 1.400 cuộc/lượt hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách cấp cao quốc tế, các sự kiện đặc biệt quan trọng.

Thứ hai, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về an ninh, trật tự đều đạt và vượt. Chủ động nhận diện và "đi trước một bước" trong phòng, chống các loại tội phạm; nhất là đấu tranh, xử lý các hiện tượng "giang hồ mạng", các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các loại tội phạm kinh tế thế hệ mới, tội phạm ma túy.

Trong đó: Kéo giảm 7,76% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với Quý III-2025; bắt, xử lý 19.950 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 606 đối tượng truy nã; phát hiện, xử lý 235 vụ, 444 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ; 923 vụ, 1.642 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; bắt 8.136 vụ, 18.991 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 57,69kg heroin, 269,69kg và 185.830 viên ma túy tổng hợp, 98,45kg cần sa; xử lý 203 vụ, 230 đối tượng phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được đổi mới và đạt nhiều kết quả. Tại nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (giảm 15,3% số vụ, 11,56% số người chết, 22,48% số người bị thương so với Quý III-2025); đã hoàn thành bãi bỏ 14 thủ tục, đơn giản hoá 37 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an. Huy động hơn 20.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, cứu được 693 người.

Thứ ba, tiếp nhận và thực hiện hiệu quả vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương và Chính phủ, góp phần tạo chuyển biến mới trong toàn hệ thống chính trị. Chủ động phát hiện các vấn đề cần tháo gỡ trong nhiệm vụ khoa học công nghệ, triển khai công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản phẩm chiến lược đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, việc xây dựng, kết nối, khai thác dữ liệu và cung cấp các tiện ích số phục vụ người dân đạt nhiều kết quả (8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 69/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia).

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo. Ảnh: PV

Thứ 4, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; đổi mới công tác học tập, phổ biến, quán quán triệt các văn bản, nghị quyết của Đảng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, trên nền tảng "Bình dân học vụ số"; đa dạng các hình thức tuyên truyền…

Thứ 5, đối ngoại và hợp tác quốc tế về an ninh trật tự được triển khai hiệu quả, chủ động cao. Việc thành lập, đưa vào hoạt động 06 trường Văn hoá CAND, tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thể hiện sâu sắc chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước.

Hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế có nhiều dấu ấn nổi bật: Xây dựng 1.782 căn nhà; hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa 4 công trình văn hóa, lịch sử; 6 trường học; 10 trung tâm y tế, trạm y tế xã; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy trong công tác, chiến đấu, nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, nhân văn, giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, bão, lũ với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Những tháng cuối năm, lực lượng tập trung nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội quan trọng của đất nước; các đoàn khách cấp cao quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong đó, tập trung bảo đảm an ninh trật tự, triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; mục tiêu xây dựng các xã, phường, đặc khu không ma tuý; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, PCCC và cứu nạn, cứu hộ…

Tại họp báo, đại diện Bộ Công an đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên về các vụ án lớn được dư luận quan tâm.