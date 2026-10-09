Bộ Công an thông báo về đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài

Theo thông báo của Bộ Công an, Nguyễn Văn Đài, bí danh “Nguyễn Việt Hưng”, sinh ngày 6.5.1969, quê Hưng Yên, quốc tịch Việt Nam, hiện ở Đức.

Đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài

Nguyễn Văn Đài hiện giữ chức vụ “Ủy viên trung ương” của tổ chức khủng bố “Việt tân”.

Năm 2007, Nguyễn Văn Đài bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Năm 2018, Nguyễn Văn Đài tiếp tục bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, quy định tại Điều 109 Bộ luật Hình sự. Sau đó, Nguyễn Văn Đài được tạm đình chỉ thi hành án và xuất cảnh sang Đức.

Ngày 5.12.2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 31.12.2025, Nguyễn Văn Đài bị TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên phạt 17 năm tù, 5 năm quản chế về tội danh trên.