Bộ Công an thành lập Cục Công nghệ thông tin và cơ yếu

Tổ chức bộ máy của Cục Công nghệ thông tin và cơ yếu gồm 12 đơn vị cấp phòng. Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và cơ yếu.

Lễ công bố Quyết định thành lập Cục Công nghệ thông tin và cơ yếu. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an.

Theo Bộ Công an, việc hợp nhất hai đơn vị để thành lập Cục Công nghệ thông tin và cơ yếu không đơn thuần là thay đổi mô hình tổ chức, mà nhằm hình thành một tổ chức đủ mạnh, tinh gọn, với cơ chế vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời bảo đảm năng lực và nguồn lực để triển khai nhanh, sớm đạt các mục tiêu về viễn thông, cơ yếu, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số mà ngành công an đã xác định.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhận định công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên số đang đứng trước những thời cơ thuận lợi để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, góp phần giữ vững ổn định, kiến tạo phát triển và gia tăng đóng góp vào việc thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng. Tuy nhiên, cùng với đó là những thách thức mới và yêu cầu cấp bách về hiện đại hóa các công cụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu thống nhất nhận thức về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt cũng như yêu cầu, nhiệm vụ của công tác công nghệ thông tin và cơ yếu Công an nhân dân (CAND) trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ công bố. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng đưa ra một số công tác trọng tâm, trong đó có đổi mới công tác cơ yếu CAND; cần sớm có chiến lược cụ thể, định rõ nhân lực, nguồn lực, lộ trình, hợp tác quốc tế; đồng thời phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để triển khai nhanh trong phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Về tư duy, cần chuyển đổi căn bản từ tư duy ứng dụng công nghệ thông tin đơn lẻ, phân tán sang chuyển đổi số toàn diện, kiến tạo sản phẩm và chuỗi giá trị thực chất. Bộ trưởng cũng yêu cầu đặt mục tiêu sớm làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao năng lực thực hiện các mặt công tác công an; xây dựng chiến lược cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu này.

Cùng với đó, Cục Công nghệ thông tin và cơ yếu được giao xây dựng hạ tầng số ngành công an từ Bộ đến công an cấp xã, đáp ứng cao nhất yêu cầu chuyển đổi số của ngành. Hạ tầng này được định hướng trở thành hạ tầng dự phòng của hệ thống chính trị trong tình huống khẩn cấp, khủng hoảng.

Về một số công việc cụ thể, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị đơn vị xây dựng kiến trúc kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn thống nhất đối với dữ liệu, trung tâm dữ liệu và nền tảng số trong toàn ngành; bảo đảm khả năng liên thông, chia sẻ đồng bộ, đồng thời đáp ứng yêu cầu tuyệt đối về bảo mật và an toàn thông tin.

Cục cũng cần rà soát, đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế và tiêu chuẩn kỹ thuật số để tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số của CAND.

Hà Anh