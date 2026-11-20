Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng đại diện các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, những năm qua, ngành hàng không dân dụng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, mạng lưới đường bay trong nước và quốc tế không ngừng được mở rộng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, các nguy cơ đe dọa an ninh hàng không ngày càng đa dạng, phức tạp, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý và bảo đảm an ninh hàng không.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: CAND)

Thực tiễn thi hành pháp luật thời gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập, nhất là trong phân định trách nhiệm quản lý, tổ chức phối hợp xử lý vụ việc và áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn.

Đáng chú ý, từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an đã tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không trên toàn quốc. Đến nay, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không thuộc Bộ Công an đã được tổ chức tại 100% cảng hàng không, từng bước chuẩn hóa về tổ chức, đào tạo nghiệp vụ, trang bị và phương tiện phục vụ công tác.

Từ thực tiễn trên, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định sự cần thiết phải xây dựng một đạo luật chuyên ngành về an ninh hàng không, nhằm thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược an ninh quốc gia, đồng thời tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh hàng không.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã trình bày báo cáo tóm tắt nội dung các chính sách của dự án Luật An ninh hàng không.

Thiếu tướng Cao Minh Huyền - Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh trình bày báo cáo tóm tắt nội dung các chính sách của dự án Luật An ninh hàng không. (Ảnh: CAND)

Theo đó, Bộ Công an dự kiến xây dựng 4 nhóm chính sách lớn, gồm: Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý nhà nước chuyên ngành an ninh hàng không; xây dựng cơ chế, hoạt động bảo đảm an ninh hàng không, nhận diện và xử lý các hành vi đe dọa an ninh hàng không; xây dựng cơ chế kiểm soát chất lượng, tạo thuận lợi hàng không và quản lý rủi ro an ninh hàng không; hoàn thiện cơ chế, chính sách về nguồn lực bảo đảm an ninh hàng không.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật An ninh hàng không; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện các nhóm chính sách trọng tâm, bổ sung nội dung cần thiết trong hồ sơ dự án Luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: CAND)

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và khoa học của các đại biểu. Đồng chí khẳng định, 4 nhóm chính sách của dự án Luật cơ bản đã bao quát những vấn đề lớn, cấp thiết đặt ra từ thực tiễn, là cơ sở quan trọng để xây dựng hành lang pháp lý về quản lý nhà nước, hoạt động bảo đảm an ninh, kiểm soát chất lượng và quản lý rủi ro an ninh hàng không.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng dự án Luật, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng giao Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cùng các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến đóng góp; rà soát toàn bộ hồ sơ chính sách theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những vấn đề thực sự cần thiết, có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: CAND)

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chính sách, bảo đảm chất lượng để trình lãnh đạo Bộ gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Thứ trưởng cũng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong quá trình hoàn thiện hồ sơ; chủ động tham gia ý kiến đối với những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý, tăng cường rà soát các quy định pháp luật hiện hành, nhất là pháp luật chuyên ngành, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.