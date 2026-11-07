Bộ Công an tập trung triển khai các giải pháp đột phá thực hiện Nghị quyết 66NQ-TƯ

Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 7/11, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, đã xử lý hơn 620m3 đất.