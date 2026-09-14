Bộ Công an tặng phà cho người dân Nghệ An sau khi cầu Trung Thắng bị lũ cuốn trôi

Chiều 14/9, trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết: Địa phương vừa tiếp nhận chiếc phà do Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ để phục vụ việc đi lại của người dân, học sinh qua sông Hội Nguyên.

Chính quyền xã Yên Hòa tiếp nhận món quà của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An.

Sau khi tiếp nhận, UBND xã Yên Hòa bàn giao phương tiện cho tổ công tác gồm lực lượng công an và quân sự xã quản lý, vận hành. Tổ công tác có nhiệm vụ đưa đón người dân, học sinh và hỗ trợ vận chuyển trong những trường hợp cần thiết.

“Trong quá trình bàn giao, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông Đường thủy đã có những hướng dẫn cũng như quán triệt các quy định về đảm bảo an toàn trong lúc sử dụng phà”, ông Truyền nói và cho biết thêm.

Phà mới có kích thước lớn, sức chở cao hơn nhiều so với thuyền nhỏ mà địa phương mua để phục vụ người dân trước đây.

Ông Lương Văn Kiểm, Trưởng Bản Yên Thắng, xã Yên Hòa cho biết: Toàn bản có 114 hộ dân với 512 nhân khẩu. Từ tháng 8/2026, sau khi cầu tạm bị nước lũ cuốn trôi, chính quyền địa phương đã bố trí thuyền để phục vụ người dân đi lại.

Tuy nhiên kích thước của thuyền nhỏ khiến việc đi lại khó khăn, mỗi lần đi được một ít người, việc lên xuống và đưa phương tiện xe máy, xe đạp lên xuống thuyền gặp nhiều khó khăn hơn.

“Nghe tin Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An tặng người dân địa phương chiếc phà mới, to và rộng hơn bà con dân bản mừng lắm.

Phà có kích thước lớn nên mỗi lần lên xuống thuyền cũng dễ hơn, mỗi lần đi cũng được nhiều người hơn. Từ nay, đường đến lớp của con em trong bản nói riêng và việc đi lại của người dân ít nhiều sẽ thuận lợi”, ông Kiểm nói.

Phà mới giúp người dân đi lại thuận lợi và an toàn hơn.

Trước đó, do ảnh hưởng của liên tiếp 3 cơn bão (số 3, số 5 và số 10 trong năm 2025), cầu kiên cố Trung Thắng bắc qua sông Hội Nguyên (ở xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An) đã bị mưa lũ cuốn trôi.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Nghệ An đã cho phép địa phương triển khai xây dựng cầu mới. Trong thời gian xây dựng, UBND xã Yên Hòa cũng đã dựng 1 cây cầu tạm để phục vụ nhân dân đi lại.

Tuy nhiên, vào tháng 8/2026 vừa qua, nước lũ trên thượng nguồn đổ về đã cuốn trôi cầu tạm gây chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại cho 322 hộ với hơn 1.400 nhân khẩu của bản Cốc Tạt và 1 phần của bản Yên Thắng.

Để phục vụ người dân bị ảnh hưởng, xã Yên Hòa đã mua 1 chiếc thuyền nhỏ và giao cho lực lượng công an và quân sự xã vận hành.

Thuyền hoạt động từ 5h-20h vào các ngày đầu tuần, và từ 6h - 20h vào các ngày còn lại.

Nắm được thông tin, đại diện Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An đã về khảo sát và quyết định tặng cho địa phương 1 chiếc phà.