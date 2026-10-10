Bộ Công an sơ kết công tác Cảnh sát điều tra Quý III năm 2026

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về ANTT đều đạt và vượt; an ninh quốc gia được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các loại tội phạm về ma túy, lừa đảo trực tuyến, sở hữu trí tuệ đạt nhiều kết quả tích cực...

Tại hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung đánh giá tình hình, kết quả công tác CSĐT thời gian qua; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà lực lượng CSĐT toàn quốc đạt được trong thời gian qua; đồng thời cơ bản thống nhất với một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu ra tại hội nghị.

Nhấn mạnh Quý IV/2026 là giai đoạn nước rút để hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các chỉ tiêu công tác đã đề ra; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo đảm ANTT trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành các luật mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác điều tra, xử lý tội phạm; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CSĐT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…