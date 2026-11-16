Bộ Công an mở chiến dịch giúp học sinh, sinh viên nhận diện các loại ma túy

Kế hoạch nêu trên dành cho học sinh, sinh viên trên cả nước, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác phòng, chống ma túy; đồng thời, trên cơ sở chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn đến năm 2030.

Học sinh, sinh viên tại 12 tỉnh, thành phố sẽ giao lưu với lực lượng công an, chuyên gia, nghệ sĩ, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động tương tác, trải nghiệm.

Theo đại diện Cục C04, thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đặc biệt, ma túy có nguy cơ xâm nhập học đường dưới nhiều hình thức mới.

Do đó, việc tăng cường tuyên truyền giáo dục, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng ngừa cho học sinh, sinh viên có ý nghĩa rất quan trọng.

Chương trình tuyên truyền "Tuổi trẻ nói không với ma túy" sẽ triển khai với hai hình thức phù hợp từng cấp học. Theo đó, đối với sinh viên các trường đại học, Cục C04 sẽ tổ chức ngày hội "Tuổi trẻ nói không với ma túy" tại Hà Nội và TP.HCM.

Với học sinh trung học phổ thông, các đơn vị tổ chức cuộc thi "Trường học không ma túy" tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Huế, An Giang và Vĩnh Long.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, tăng cường tương tác và trải nghiệm thực tế.

"Nội dung tập trung vào nhận diện các loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử; phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo của tội phạm; tác hại của ma túy và kỹ năng chủ động phòng tránh, tự bảo vệ bản thân", đại diện Cục C04 nhấn mạnh.

Đồng thời, học sinh và sinh viên được học kiến thức pháp luật thông qua các phần thi, trò chơi, tình huống thực tế, giao lưu và hoạt động nghệ thuật.

Các chương trình cũng được đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận, lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy đến đông đảo học sinh, sinh viên, gia đình và cộng đồng.

Thông qua chương trình, Cục C04 không chỉ trang bị cho giới trẻ kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình mà còn khuyến khích mỗi học sinh, sinh viên trở thành một tuyên truyền viên tích cực, cùng nhà trường, gia đình và xã hội xây dựng môi trường giáo dục không ma túy.