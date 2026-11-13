Bộ Công an lấy ý kiến dự thảo Luật An ninh hàng không

Việc phát hiện UAV/drone trong tối 11/8/2026 đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Baochinhphu.vn.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo hồ sơ chính sách Luật An ninh hàng không, từ ngày 9/11 - 29/11/2026.

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT AN NINH HÀNG KHÔNG

Theo dự thảo tờ trình, hàng không dân dụng Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, đưa yêu cầu bảo đảm an ninh hàng không lên quy mô và tính chất mới.

Số liệu thể hiện trong 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng điều hành bay của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đạt 743.448 lần chuyến, tăng 7,29% so với cùng kỳ. Hiện nay, trên thị trường có sự tham gia của 131 hãng hàng không nước ngoài và 7 hãng hàng không trong nước.

Về tình hình an ninh hàng không trong nước, dự thảo tờ trình nêu rõ trong 9 tháng đầu năm 2026 xảy ra 28 vụ UAV, vật thể bay xâm nhập khu vực cấm bay tại 07 cảng hàng không (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cát Bi, Đà Nẵng, Cam Ranh, Điện Biên, Vinh). Vụ việc vào tháng 8/2026 tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng; 3 chuyến bay hết nhiên liệu phải hạ cánh khẩn cấp…

Ngoài ra, cơ quan Hải quan phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.707 vụ việc có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại qua đường hàng không, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.904,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, dự thảo báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về an ninh hàng không cũng nêu rõ tội phạm lợi dụng đường hàng không dự báo diễn biến phức tạp hơn: ma túy được cất giấu trong hàng chuyển phát nhanh, hàng thương mại điện tử, được chia nhỏ, khai báo không chính xác; đường dây đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, sử dụng giấy tờ giả để quá cảnh đi nước thứ ba; buôn lậu sản phẩm động vật hoang dã, vàng, hàng công nghệ cao.

Bộ Tài chính dự báo các phương thức sử dụng vận chuyển nhanh, chia nhỏ hàng hóa, che giấu nguồn gốc, lợi dụng chuyển phát nhanh, thương mại điện tử sẽ đặt ra yêu cầu mới đối với công tác kiểm soát. Bên cạnh đó, nguy cơ từ nội bộ (nhân viên bị móc nối, mua chuộc, sử dụng chất ma túy) gia tăng cùng với số lượng lớn người được cấp quyền ra, vào khu vực hạn chế.

Xuất phát từ những căn cứ chính trị, pháp lý, thực tiễn trên, cơ quan soạn thảo xác định việc xây dựng Luật An ninh hàng không là cần thiết.

ĐỀ XUẤT 4 NHÓM CHÍNH SÁCH TRỌNG TÂM

Theo đó, Bộ Công an đề xuất các nhóm chính sách làm cơ sở xây dựng Luật An ninh hàng không. Bao gồm: công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về an ninh hàng không; hoạt động bảo đảm an ninh hàng không và nhận diện, xử lý đối với các hành vi đe dọa an ninh hàng không; kiểm soát chất lượng và quản lý rủi ro an ninh hàng không; cơ chế, chính sách về nguồn lực bảo đảm an ninh hàng không.

Theo dự thảo tờ trình, dự thảo luật tập trung 4 nhóm chính sách lớn.

Chính sách 1 là hoàn thiện khung pháp lý về công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về an ninh hàng không.

Theo đó, hoàn thiện cơ chế xác định trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan trong công tác bảo đảm an ninh hàng không; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác bảo đảm an ninh hàng không như xác định mô hình tổ chức quản lý nhà nước, bảo đảm tách bạch chức năng điều tiết, giám sát với chức năng thực hiện (kiểm soát an ninh hàng không)…

Chính sách 2 là xây dựng cơ chế, hoạt động bảo đảm an ninh hàng không và nhận diện, xử lý đối với các hành vi đe dọa an ninh hàng không.

Mục tiêu chính sách hướng tới là nhận diện, phân loại các hành vi đe dọa an ninh hàng không; biện pháp xử lý, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và hợp tác quốc tế trong xử lý hành vi đe dọa an ninh hàng không.

Cùng với đó, kịp thời nội luật hóa các điều ước quốc tế để bổ sung các hành vi vi phạm mới như sử dụng tàu bay làm vũ khí, vận chuyển trái phép vũ khí sinh học, hóa học, hạt nhân, tấn công cơ sở bảo đảm hoạt động bay; cơ chế phòng ngừa, chủ động ứng phó các yếu tố an ninh phi truyền thống (UAV, Drone, AI….).

Các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không được đề xuất như quy định cụ thể về thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không; bảo đảm an ninh tàu bay…

Chính sách 3 là xây dựng cơ chế kiểm soát chất lượng, tạo thuận lợi hàng không và quản lý rủi ro an ninh hàng không nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với pháp luật quốc tế.

Chính sách 4 là hoàn thiện cơ chế, chính sách về nguồn lực bảo đảm an ninh hàng không đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, từ ngày 01/3/2025, chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không và chức năng cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh tại cảng hàng không, sân bay, cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi được chuyển từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) và các doanh nghiệp cảng (Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn) về Bộ Công an.