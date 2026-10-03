Bộ Công an làm việc với các tỉnh về tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Buổi làm việc được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh. Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự buổi làm việc tại điểm cầu trung tâm.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Lạng Sơn, dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các phòng chuyên môn của Công an tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc tại điểm cầu Công an tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Bộ Công an đang theo dõi, đôn đốc tiến độ 53 dự án. Trong đó, công an các tỉnh trực tiếp làm chủ đầu tư 25 dự án, phối hợp, chỉ đạo, theo dõi và hỗ trợ địa phương triển khai 28 dự án.

Theo báo cáo, trong 21 dự án khởi công năm 2025, đến nay 11 dự án đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng, đón học sinh vào học tập và sinh hoạt nội trú.

Các dự án khởi công năm 2026 đang được các địa phương tập trung triển khai, khối lượng thực hiện tại nhiều công trình đạt cao; một số dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, bảo đảm các điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh.

Công an các tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Tuy nhiên, tiến độ một số dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là những công trình chịu tác động của thiên tai, điều kiện địa chất phức tạp, khó khăn về mặt bằng, nguồn vật liệu, nhân lực, năng lực nhà thầu và kinh phí; một số dự án phải điều chỉnh phương án, xử lý sạt lở, sụt lún hoặc mở rộng diện tích đất để bảo đảm an toàn công trình, qua đó tác động đến tiến độ chung.

Đại biểu dự buổi làm việc tại điểm cầu Công an tỉnh Lạng Sơn

Đại biểu dự buổi làm việc tại điểm cầu Công an tỉnh Lạng Sơn

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thi công; đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi để tháo gỡ từng vấn đề, bảo đảm tiến độ các dự án.

Tham luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của trung ương, tỉnh Lạng Sơn đang triển khai 11 trường học tại khu vực biên giới. Giai đoạn 1 có 4 trường, đều đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; trong đó, Công an tỉnh trực tiếp làm chủ đầu tư 2 trường tại xã Mẫu Sơn và xã Quốc Khánh. Giai đoạn 2 triển khai 7 trường do Công an tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện các cấp, ngành liên quan của tỉnh đang tập trung giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai.

Ban Chỉ đạo của tỉnh, đặc biệt là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thường xuyên quan tâm kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, trên cơ sở đó chỉ đạo Công an tỉnh và UBND tỉnh triển khai thi công các dự án một cách nhanh chóng và đảm bảo chất lượng.

Trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn xác định tiếp tục huy động sự phối hợp của Công an tỉnh, các sở, ngành, chính quyền cơ sở và các đơn vị liên quan, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành 7 trường giai đoạn 2 vào tháng 5 và vận hành thử trong tháng 8/2027 để kịp đưa vào sử dụng từ tháng 9/2027, phục vụ năm học 2027 - 2028.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Đại biểu dự buổi làm việc tại điểm cầu Công an tỉnh Lạng Sơn

Đại biểu dự buổi làm việc tại điểm cầu Công an tỉnh Lạng Sơn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong tổ chức, triển khai xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung kiểm tra, đánh giá việc vận hành các trường đã hoàn thành, kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh; đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm khó khăn đối với các dự án khởi công năm 2025 chưa hoàn thành; xây dựng tiến độ chi tiết đến từng tuần, từng tháng đối với các dự án giai đoạn 2.

Đồng chí đề nghị các tỉnh quan tâm, bổ sung Công an tỉnh vào Ban Chỉ đạo của các địa phương chưa có thành phần Công an tham gia; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn về vốn, lao động và các điều kiện thi công, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm của Giám đốc Công an tỉnh trong chỉ đạo, kiểm tra từng dự án, chủ động phát hiện, xử lý khó khăn, bảo đảm tiến độ đề ra.