Bộ Công an kiên quyết xử lý tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 diễn ra sáng 4/11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về quá trình triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia liên quan đến nhóm tội phạm nước ngoài.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an vừa triệt xóa vụ án liên quan đến hoạt động lừa đảo. Trước đó, ngày 25/10, trong thông tin thường kỳ của Bộ Công an, Bộ đã có thông tin sơ bộ.

“Vụ án này liên quan đến 113 người nước ngoài hiện tạm trú ở Quảng Ninh, đến từ nhiều quốc gia, khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia… Cho đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án: ‘Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản’ theo Điều 290 Bộ luật Hình sự; ‘Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép’ theo Điều 348 Bộ luật Hình sự”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an trao đổi tại họp báo.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, đến thời điểm hiện nay đã khởi tố, bắt giam 94 bị can (so với thời điểm Bộ Công an thông báo ngày 25/10, tăng 5 bị can), gồm 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam.

Trong số lượng đối tượng này, có 5 đối tượng bị khởi tố cả 2 tội danh (theo Điều 290 và Điều 348); 1 đối tượng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. Các đối tượng còn lại ngoài số 94 bị can này đang tiếp tục được cơ quan điều tra củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ và xử lý theo đúng quy định. “Chúng ta cũng biết hiện nay loại tội phạm này đang diễn biến rất phức tạp, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng vậy. Bộ Công an đã nhận diện sớm và chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh với loại tội phạm này”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định: Thứ nhất, quan điểm nhất quán của Bộ là xử lý quyết liệt; mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều bị phát hiện, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.

Thứ hai, Bộ khẳng định tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam, nhưng cũng nhất quán không để bất cứ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; trong đó có tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng là tội phạm mới nổi lên, cần tập trung đấu tranh triệt để.

Quang cảnh họp báo.

Thứ ba, phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành cũng như hợp tác quốc tế trong đấu tranh với loại tội phạm này.

“Từ vụ án này, chúng tôi mong người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi tham gia không gian mạng, đặc biệt là qua mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến và cảnh giác với những hoạt động bất thường. Đó là khi không rõ danh tính của người tham gia trên không gian mạng; khi có những lời kêu gọi, chào mời đầu tư, kinh doanh hoặc hứa hẹn lãi suất cao, thu lợi cao bất thường. Đây đều là những dấu hiệu phải hết sức cảnh giác, cần kiểm tra, đối chiếu thông tin thật kỹ lưỡng”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản bày tỏ.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin, cho thuê, cho mượn hoặc tiếp tay cho các hoạt động không rõ mục đích trên không gian mạng. Đây đều là những hành vi nếu chúng ta không nhận thức được sẽ vô tình tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật và khi đó chúng ta sẽ bị xử lý theo đúng quy định. Người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm cần thông tin ngay cho cơ quan chức năng, lực lượng Công an để kiểm tra, giải quyết kịp thời.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản mong muốn tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, ngân hàng, nhà mạng, các công ty dịch vụ viễn thông với cơ quan chức năng và lực lượng Công an trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý và đấu tranh với loại tội phạm này.

“Qua đó, chúng ta vừa ngăn chặn được tội phạm, vừa trên tinh thần thiết lập trật tự, kỷ cương xã hội và xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh nhằm phục vụ phát triển kinh tế số, bảo đảm sự an toàn cho người dân”, người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.