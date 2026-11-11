Bộ Công an khởi tố hàng loạt cầu thủ trong đường dây cá độ, dàn xếp tỉ số

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, trinh sát, đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao, dàn xếp tỉ số do Vũ Chí Công - tên gọi khác là Vu Chi Konh (SN 1998, quốc tịch Ukraine, trú tại TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra xác định, từ năm 2024, Vũ Chí Công đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thành Chung thu mua các kèo cá độ những trận đấu được dàn xếp tỉ số, có tỉ lệ thắng cược cao, từ các đối tượng người nước ngoài.

Đối tượng Vũ Chí Công, cầm đầu đường dây cá độ, dàn xếp tỉ số thể thao tại cơ quan công an.

Sau đó, các đối tượng phân loại những kèo có thể đặt cược, thực hiện việc chuyển, nhận tiền cá cược và cùng tham gia cá độ để hưởng lợi. Vũ Chí Công thuê nhiều người đánh cá độ cho mình, còn Chung sử dụng các tài khoản cá độ do Công giới thiệu để trực tiếp đặt cược.

Để cá độ các trận đấu đã được dàn xếp tỉ số, Vũ Chí Công liên lạc, thỏa thuận với Nguyễn Đức Ninh, là đối tượng chuyên thu gom, thuê tài khoản cá độ cấp độ VIP. Theo yêu cầu của Công, Ninh tìm mối quan hệ, thuê tài khoản cá độ của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải và nhiều đối tượng khác để thực hiện cá độ.

Đồng thời, Công thuê và trả công cho các đối tượng Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân để những người này sử dụng các tài khoản cá độ do Công cung cấp, đặt cược theo chỉ đạo nhằm thắng tiền từ các trang web đánh bạc trực tuyến M88, OK9, BK8, FB88… có máy chủ đặt tại nước ngoài. Ngoài ra, Vũ Chí Công còn cung cấp kèo cá độ cho Đặng Ngọc Mạnh Vũ sử dụng tài khoản cá độ để đặt cược theo thỏa thuận với Công.

Các đối tượng từ hàng trên xuống dưới (từ trái qua phải) gồm: Vũ Chí Công, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thành Chung, Nguyễn Đức Ninh, Huỳnh Vĩnh Quang, Mai Phước Thành, Lâm Minh Duy, Sơn Minh Tâm.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Vũ Chí Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện CLB bóng đá Long An, và Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận, yêu cầu các cầu thủ CLB bóng đá Long An gồm: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ thi đấu dưới sức, dàn xếp tỉ số theo đúng kịch bản Công đưa ra để Công tham gia cá độ.

Các trận đấu bị dàn xếp gồm, trận đấu giữa CLB Quy Nhơn và CLB Long An với tỉ số 4 - 1, thuộc Giải hạng Nhất Quốc gia (ngày 3/10/2025); trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Long An với tỉ số 2 - 0, tại Giải bóng đá Cúp Quốc gia, (lúc 18h ngày 23/11/2025). Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả tiền công cho Ngọc, Nam và các cầu thủ tham gia dàn xếp.

Ngoài việc dàn xếp tỉ số các trận đấu bóng đá nêu trên, tháng 8/2026, bị can Võ Hoàng Minh Nhật còn bàn bạc, thống nhất với Vũ Chí Công về việc Nhật đứng ra dàn xếp tỉ số một số trận đấu bóng rổ thuộc Giải bóng rổ quốc gia VBA.

Trong đó, có trận đấu giữa CLB Da Nang Dragons và CLB Nha Trang Dolphins. Sau khi dàn xếp, Nhật cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công để đối tượng này tham gia đặt cược và giành tiền thắng cược.

Nhật đã gặp các cầu thủ Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang (Hoàn và Quang là cầu thủ CLB Nha Trang Dolphins mùa giải 2026), Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh, Lâm Minh Duy (Tâm, Thịnh và Duy là cầu thủ CLB Da Nang Dragons mùa giải 2026) để bàn bạc, thống nhất dàn xếp tỉ số trận đấu giữa hai CLB diễn ra ngày 15/8 nhằm phục vụ việc cá độ của Công. Hoàng Minh Nhật cùng các cầu thủ tham gia dàn xếp được Vũ Chí Công trả tiền công. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định số tiền Công sử dụng để cá độ lên đến hàng tỉ đồng.

Các đối tượng từ trái qua phải gồm: Lê Tuấn Anh, Lê Văn Hưng, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Thanh Hải, Bùi Hoàng Mỹ.

Trước đó, các ngày 16, 17/8/2026, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tây Ninh và một số tỉnh, thành phố khác. Ngày 27/8/2026, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án hình sự "Đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỉ số trận đấu thể thao".

Việc triệt phá đường dây góp phần đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động thể thao để tổ chức đánh bạc, đánh bạc; bảo vệ tính công bằng, trung thực và tinh thần thể thao cao thượng.

Bên cạnh việc xử lý các đối tượng liên quan, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tăng cường giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá, bảo đảm tính trung thực, công bằng, minh bạch của các giải đấu.

Cục Cảnh sát hình sự cũng cảnh báo các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và yêu cầu các cầu thủ bóng đá, bóng rổ, thành viên ban huấn luyện nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn tinh thần thể thao cao thượng, không để bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Liên quan đến vụ việc một số thành viên của CLB Bóng đá Long An, tham gia thi đấu tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025/26, có hành vi đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam các cá nhân liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi có thông tin và căn cứ từ quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành quyết định kỷ luật, yêu cầu đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với các cá nhân liên quan của CLB Bóng đá Long An, kể từ ngày 17/9/2026.

Đây là động thái thể hiện quan điểm nhất quán của VFF trong việc kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá.

Đồng thời, đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự trong Quy chế phối hợp năm 2023, góp phần bảo đảm tính trung thực, công bằng và minh bạch của các giải đấu.

VFF khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến vụ việc và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của bóng đá Việt Nam.

VFF yêu cầu các câu lạc bộ, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và các thành viên tham gia hoạt động bóng đá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định của VFF, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.

Tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam.