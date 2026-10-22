Bộ Công an khởi công dự án nhà ở gần 1.700 tỷ đồng và tiếp nhận quỹ đất 15ha tại Phú Thọ

Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở, ổn định đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với công tác chăm lo chính sách hậu phương, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Phú Thọ đã thực hiện nghi thức khởi công Dự án xây dựng Nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND - Ảnh: PT.

Dự án được triển khai tại khu Quế Trạo, phường Việt Trì, trên diện tích hơn 53.563 m², với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.695 tỷ đồng. Theo quy hoạch, dự án gồm 5 tòa nhà cao 9 tầng, cung cấp khoảng 1085 căn hộ, có diện tích từ 70 đến 75 m²/căn, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, cây xanh, bãi đỗ xe và các công trình tiện ích phục vụ sinh hoạt. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý III năm 2028.

Việc triển khai dự án là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn về nhà ở của cán bộ, chiến sĩ.

Đặc biệt, trong bối cảnh lực lượng Công an địa phương vận hành mô hình tổ chức 2 cấp, việc bảo đảm điều kiện sinh hoạt, ổn định nơi ở cho cán bộ, chiến sĩ càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: PT.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại phường Việt Trì là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Phú Thọ về chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, qua đó góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nguồn lực để tổ chức thi công, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng nhất, giá trị thẩm mỹ cao cho người sử dụng và đẹp cho cảnh quan, kiến trúc của tỉnh Phú Thọ nói chung, phường Việt Trì nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu Sở Xây dựng, Công an tỉnh và UBND phường Việt Trì tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu nhà ở của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Trong không khí trang trọng, các lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Phú Thọ đã thực hiện nghi thức khởi công Dự án xây dựng Nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại khu Quế Trạo, phường Việt Trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: PT.

Ngay sau Lễ Khởi công, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ bàn giao Cơ sở nhà, đất Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Việc Trì cũ (Sân vận động Bảo Đà) thuộc UBND phường Việt Trì cho Bộ Công an.

Theo Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cơ sở nhà, đất Sân vận động Bảo Đà thuộc UBND phường Việt Trì được điều chuyển sang Bộ Công an quản lý, sử dụng, phục vụ bố trí địa điểm đóng quân cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Cơ sở có tổng diện tích đất khoảng 15ha, tổng nguyên giá tài sản hơn 2.634 tỷ đồng, giá trị còn lại hơn 2.572 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, đại diện UBND phường Việt Trì và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công theo quy định. Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thủ tục quản lý, sử dụng tài sản, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Việc bàn giao cơ sở nhà, đất Sân vận động Bảo Đà thể hiện sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của tỉnh Phú Thọ với Bộ Công an trong bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện đóng quân cho lực lượng Cảnh sát cơ động; góp phần nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn và khu vực.