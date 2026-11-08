Bộ Công an khen lực lượng Công an TP Huế kịp thời cứu 4 người dân gặp nạn

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an vừa thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ký Thư khen gửi Công an TP Huế, biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH), kịp thời cứu sống 4 người dân bị đuối nước, gặp nạn do lật thuyền trên sông.

Trước đó, vào khoảng 23h 45 phút ngày 16/10, khi đang tuần tra trên tuyến đường Hoàng Trung (phường Hương Trà), Tổ tuần tra 785 Công an TP Huế nghe tiếng động lớn phát ra từ khu vực cầu Tứ Phú. Đến hiện trường, Tổ tuần tra phát hiện nam thanh niên (SN 2005, trú ở phường Hương Trà) đang chới với giữa dòng nước.

Thư khen của Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an gửi Công an TP Huế.

Trước tình huống khẩn cấp, Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Huế đã lập tức lao xuống dòng nước, bơi ra để tiếp cận người đang chới với giữa sông. Đồng thời các thành viên trong tổ nhanh chóng dùng phao cứu sinh, phối hợp đưa người này vào bờ an toàn, sau đó nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Trước đó, lúc 8h sáng ngày 2/10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình trên tuyến đường thủy nội địa đoạn qua sông Hương, Thượng tá Lê Diệt, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an TP Huế nghe tri hô có người tự tử trên sông Hương, đoạn ở bến sông sát đường Bùi Thị Xuân, TP Huế.

Thượng tá Lê Diệt, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an TP Huế cùng người dân bơi ra giữa sông Hương để cứu vớt người phụ nữ đưa vào bờ an toàn.

Ngay lập tức Thượng tá Lê Diệt chạy đến hiện trường và huy động người tham gia hỗ trợ ứng cứu bà T.T.L (SN 1966, trú tại phường Thuỷ Xuân, TP Huế). Tiếp đó, Thượng tá Lê Diệt cùng một người dân nhanh chóng bơi ra vị trí bà L cách bờ khoảng 40m. Lúc này nạn nhân dần chìm xuống sông, anh cùng người dân tiến hành cứu vớt, bơi dìu nạn nhân đưa vào bờ để tiến hành sơ cứu.

Nhận được thông tin, Trung tá Nguyễn Đình Sà và một số cán bộ Đội Cảnh sát đường thuỷ đã đến hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bước đầu xác định nạn nhân tên T.T.L (SN 1966, trú tại phường Thuỷ Xuân, TP Huế).

Trung tá Nguyễn Đình Sà bế bà T.T.L đưa lên xe taxi để chuyển đến Bệnh viện.

Vào 8h sáng 1/10, ông P. V. C (SN 1979) và ông N. V. D (SN 1984, cùng trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế) sử dụng ghe đi thả lưới trên sông Sịa.

Khi đến khu vực gần cầu Vĩnh Hòa, xã Quảng Điền, chiếc ghe bất ngờ bị lật khiến ông D rơi xuống sông và bị đuối nước. Phát hiện sự việc, 2 người dân đã dũng cảm nhảy xuống sông, tiếp cận cứu 2 nạn nhân.

Công an xã Quảng Điền cùng người dân kịp thời cứu 2 người bị đuối nước khi đánh cá.

Tiếp đó, Công an xã Quảng Điền nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường và cùng phối hợp với người dân đưa các nạn nhân lên bờ, sơ cứu tại chỗ. Lúc này nạn nhân N. V. D có biểu hiện ngừng thở, người tím tái, nguy kịch.

Nhận thấy tình trạng nạn nhân D diễn biến xấu, không có dấu hiệu tỉnh táo, nếu chờ xe cứu thương sẽ mất đi thời gian vàng cứu sống nạn nhân nên tổ công tác Công an xã Quảng Điền dùng xe ô tô Cảnh sát trật tự của Công an xã để khẩn trương đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế huyện Quảng Điền. Do được sơ cứu kịp thời và đưa đến Bệnh viện sớm, các y, bác sĩ đã cấp cứu thành công cho nạn nhân N. V. D.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, ông N. V. D đã được cứu sống.

Trước sự việc CBCS Công an TP Huế liên tiếp cứu 4 người dân bị đuối nước, gặp nạn do lật thuyền trên sông, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an TP Huế và các cá nhân đã dũng cảm cứu giúp người dân trong thiên tai hoạn nạn.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, hành động dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ tính mạng người dân của cán bộ Công an TP Huế, trực tiếp là CBCS Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng CSGT và Công an xã Quảng Điền là minh chứng rõ nét về tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, năng lực nghiệp vụ người cán bộ Công an, là điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” của lực lượng CAND.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an TP Huế có hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trên; phát động nhân rộng những kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, “thế trận an ninh nhân dân” vững chắc, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại - Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân.