Bộ Công an kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup

Ngày 22-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy . Ảnh: BCA

Cục Cảnh sát kinh tế thông báo gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ.

Sau đó, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup và Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính) về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

26 bị can bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có bị can Nguyễn Thị Dung (em gái ông Thuỷ) và Nguyễn Văn Sơn (em trai).

Bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố tội nhận hối lộ.

Hồ sơ vụ án được chuyển sang TAND TP Hà Nội để xét xử. Tuy nhiên, Tòa án đã ban hành quyết định trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo bản cáo trạng được cuối năm 2025, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Shark Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỉ đồng (tương đương 32 triệu cổ phần) lên 962 tỉ đồng (tương đương 962 triệu cổ phần).

Bị can này còn chỉ đạo bị can Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông), chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Đồng thời, chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán Công ty Egame) để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỉ đồng của 10.063 người bị hại.