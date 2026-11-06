Bộ Công an hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026

Vinh danh 10 cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2024-2026. (Ảnh: Bộ Công an)

Sáng 6/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 trong Công an nhân dân; tổng kết công tác truyền thông chính sách các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV và tổng kết Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Tư pháp; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan của Quốc hội, cơ quan tư pháp, Công an các đơn vị, địa phương; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp nhấn mạnh vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật của Bộ Công an đã có những chuyển biến tích cực, nhất là đổi mới tư duy từ chú trọng quản lý sang chủ động kiến tạo phát triển; đổi mới phương thức xây dựng pháp luật theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, có tầm nhìn chiến lược, lấy người dân làm trung tâm, góp phần khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu dự lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Bộ Công an)

Trong năm 2026, với tinh thần chủ động, tiên phong, đổi mới sáng tạo, lực lượng Công an đã chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 304 văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, đang chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua 8 dự án luật và 1 nghị quyết tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Cùng với công tác xây dựng pháp luật, Bộ Công an đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, gắn xây dựng pháp luật với yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm các quy định của pháp luật được thực hiện nghiêm minh, thống nhất và hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân tiếp tục được quan tâm, đổi mới cả về nội dung và phương thức triển khai, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực.

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như hội nghị, tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt Ngày Pháp luật, xây dựng các chuyên mục tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội để đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Đặc biệt, lực lượng Công an chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2026.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật về an ninh, trật tự; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ quyết tâm chính trị sang kết quả thực chất.

Tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu an ninh, trật tự, vừa kiến tạo phát triển, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khơi thông các nguồn lực; bảo đảm pháp luật ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lấy người dân làm trung tâm, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Công an. (Ảnh: Bộ Công an)

Đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ; xây dựng đội ngũ cán bộ công an nắm vững, áp dụng hiệu quả pháp luật trong thực thi nhiệm vụ và thực sự là tấm gương sáng về tuân thủ pháp luật.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, với tinh thần “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất”, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại buổi Lễ, Bộ Công an đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông chính sách, xây dựng và hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật trong Công an nhân dân.

Theo đó, có 13 tập thể và 172 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Công an. Đồng thời, 10 cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2024-2026 được biểu dương, tôn vinh.