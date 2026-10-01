Bộ Công an họp báo quý III-2026

Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, quý III-2026, lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu với Trung ương thông qua 2 nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia và Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển với tư duy mới, đột phá; nhận diện và chủ động trong nắm tình hình, tham mưu xử lý nhiều vấn đề nảy sinh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lợi ích quốc gia, dân tộc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo.

Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về an ninh, trật tự đều đạt và vượt. Công an các cấp chủ động nhận diện và “đi trước một bước" trong phòng, chống các loại tội phạm; nhất là đấu tranh, xử lý các hiện tượng “giang hồ mạng", các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các loại tội phạm kinh tế thế hệ mới, tội phạm ma túy, kéo giảm 7,76% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm trước.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chỉ (giảm 15,3% số vụ, 11,56% số người chết, 22,48% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025); bãi bỏ 14 thủ tục, đơn giản hóa 37 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an; huy động hơn 20.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức chữa cháy, cứu được 693 người...

Quang cảnh họp báo.

Từ nay đến cuối năm 2026, lực lượng Công an sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; thực hiện mục tiêu xây dựng các xã, phường, đặc khu không ma túy; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tập trung triển khai Kết luận số 86-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.