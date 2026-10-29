Bộ Công an giao ban tháng 10-2026

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 10, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: Trong tháng, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Nổi bật, công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm cả về tiến độ và chất lượng. Công tác đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và phát triển công nghiệp an ninh được thúc đẩy quyết liệt.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tình hình tội phạm và trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Các đơn vị tiếp tục nhận diện, đấu tranh, xử lý hiệu quả các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm 4,33% so với tháng 9-2026; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; sự cố cháy, nổ giảm về số vụ…

Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế được triển khai quyết liệt, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa cử cao đẹp… góp phần củng cố an sinh xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở…

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung mọi nguồn lực, giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026 đã xác định; kiên quyết không để nhiệm vụ năm 2026 tồn đọng, kéo dài sang năm 2027.

Văn phòng Bộ Công an chủ trì, điều phối các đơn vị tổng kết công tác năm, bảo đảm đánh giá thực chất, chính xác kết quả các mặt công tác của từng đơn vị, địa phương, trên từng lĩnh vực, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu của công an các địa phương.

Các đơn vị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị công việc; bám sát các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII để xác định chính xác các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2027, thể hiện rõ tinh thần tiên phong, gương mẫu của lực lượng Công an nhân dân. Tập trung cao độ các mặt công tác phục vụ Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI, nhất là với các dự án luật, nghị quyết, chương trình quốc gia do Bộ Công an chủ trì và phối hợp.

Quang cảnh hội nghị.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm do người nước ngoài thực hiện; tập trung theo dõi, đôn đốc, quyết liệt triển khai, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả, giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ “tội phạm đường phố”, tội phạm liên quan đến thanh, thiếu niên. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, phòng, chống tai nạn giao thông; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp cuối năm…