Bộ Công an đối thoại với nông dân: Nóng chuyện lừa đảo online, tín dụng đen

Chiều 16/10, Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe nông dân nói lần thứ I, năm 2026” với chủ đề “Chung sức giữ bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, và ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chủ trì buổi đối thoại.

Diễn đàn “Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe nông dân nói lần thứ nhất. Ảnh: Đình Hiếu

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Lương Quốc Đoàn,Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: Đình Hiếu

Phát biểu khai mạc, ông Lương Quốc Đoàn khẳng định cuộc đối thoại này là dịp để các cấp Hội lắng nghe đầy đủ hơn tiếng nói từ cơ sở, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Đình Hiếu

Nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề an ninh trật tự ở nông thôn

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc HTX Nhân Lý, xã Xuân Lãng (tỉnh Phú Thọ), cho biết việc triển khai dữ liệu dân cư và định danh điện tử đã mang lại hiệu quả lớn ở thành thị. Tuy nhiên, tại vùng sâu, vùng xa và khu vực nông thôn, hạ tầng mạng còn hạn chế, nhận thức của một bộ phận người dân chưa đồng đều.

Các hội viên nông dân đặt câu hỏi với lãnh đạo Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Đình Hiếu

Thời gian tới, Bộ Công an có giải pháp gì để thu hẹp khoảng cách này, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu dân cư tại các địa bàn trên?

Về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề xuất 3 giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách, nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu dân cư tại khu vực nông thôn.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: Đình Hiếu

Trong đó, đáng chú ý là phát triển hạ tầng viễn thông đến tận thôn, bản và đưa lực lượng xuống cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ người dân kích hoạt VNeID.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết, đơn vị tiếp tục nhân rộng mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng, huy động sự tham gia của các nhóm thành thạo công nghệ như các đoàn viên trẻ.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng cục An ninh mạng. Ảnh: Đình Hiếu

Bên cạnh đó, các đại biểu bày tỏ lo ngại trước tình trạng lừa đảo bán hàng đa cấp, lừa đảo qua mạng và tín dụng đen diễn biến phức tạp tại khu vực nông thôn.

Trước những lo ngại này, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, nhận định các loại tội phạm trên đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng trở lại khu vực nông thôn.

Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 08 hướng dẫn xác thực thuê bao di động mặt đất, trong đó quy định việc xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt đối với tất cả thuê bao đăng ký mới hoặc thiết bị. Qua đó, cơ quan chức năng đã đối soát và làm sạch thông tin của 135 triệu thuê bao.

“Đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 17 triệu thuê bao, chặn 6 triệu thuê bao di động, chặn hơn 193.000 thuê bao nghi ngờ phát tán cuộc gọi rác và ngăn chặn hơn 55 triệu cuộc gọi quốc tế giả mạo lừa đảo, đồng thời phát hiện 1.718 cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến”, Đại tá Nguyễn Hồng Quân thông tin.

Ngoài ra, tại diễn đàn, lãnh đạo Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng giải đáp các câu hỏi liên quan đến việc xây dựng những “vành đai an ninh” tại khu vực biên giới, bờ biển...

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Đình Hiếu

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà cần sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Nông dân vừa là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, vừa là chủ thể trực tiếp tham gia xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ địa bàn dân cư.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, chiến sĩ Công an và cán bộ, hội viên nông dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời, phát huy vai trò của nông dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

“Cần gắn công tác bảo đảm an ninh, trật tự với hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh an toàn, bền vững. Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn trong việc bảo vệ nông dân trước các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gian lận thương mại và rủi ro pháp lý trong sản xuất, kinh doanh”, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.