Bộ Công an diễn tập phương án chống bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên

Diễn tập thực binh xử lý tình huống “đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng tại tỉnh Đắk Lắk” cấp Bộ Công an. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Ngày 2/10, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên.

Cuộc diễn tập huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị của Bộ Công an, công an địa phương và các lực lượng liên quan, cùng nhiều phương tiện đặc chủng, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng tham gia.

Cuộc diễn tập tập trung vào hai tình huống chính gồm: giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; tổ chức bắt giữ đối tượng khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng, xử lý bom mìn, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các tình huống được xây dựng có tính liên hoàn, diễn biến từ đơn giản đến phức tạp, đặt ra yêu cầu xử lý linh hoạt, kịp thời, chính xác, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng cảnh sát cơ động với công an các đơn vị, địa phương và lực lượng có liên quan.

Với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, sát yêu cầu thực tiễn, cuộc diễn tập đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện và các mặt công tác.

Thành công của cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành; trình độ tổ chức, phối hợp, hiệp đồng tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng; đồng thời khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an nhân dân trong chủ động phòng ngừa, ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Diễn tập thực binh xử lý tình huống “tập trung đông người khiếu kiện tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn.” (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Dự và chỉ đạo diễn tập, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình. Phòng ngừa phải đi trước một bước, không để đến khi tình hình phức tạp mới xử lý.

Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương phải coi trọng công tác huấn luyện, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ; đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng sát thực tế chiến đấu; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết các nguy cơ về gây rối, biểu tình, bạo loạn, khủng bố luôn là thách thức lớn, đòi hỏi lực lượng công an phải luôn chủ động, cảnh giác cao độ và có phương án phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả nhất, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bên cạnh việc phối hợp rút kinh nghiệm sau buổi diễn tập, Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường công tác huấn luyện, diễn tập định kỳ; nâng cao trình độ nghiệp vụ, võ thuật, kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng chuyên trách và lực lượng công an cấp xã, nâng cao năng lực, sẵn sàng chiến đấu; hoàn thiện cơ chế hiệp đồng tác chiến; chú trọng công tác bảo vệ an ninh nội địa…/.