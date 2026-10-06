Bộ Công an đề xuất sửa đổi quy định trợ cấp một lần khi nghỉ hưu trước tuổi, xuất ngũ

Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung 1 số quy định liên quan đến trợ cấp trong lực lượng CAND. Ảnh: Hữu Chánh

Bộ Công an vừa hoàn thành Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 57/2023/NĐ-CP và Nghị định số 184/2025/NĐ-CP để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết, việc ban hành nghị định sẽ kịp thời thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về hoàn thiện hệ thống pháp luật; tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong hệ thống pháp luật.

Đồng thời, khắc phục bất cập hiện hành về mức hưởng chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu trước tuổi, xuất ngũ, thôi việc, tạo sự cân đối về chế độ, chính sách giữa đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng công tác trong CAND có cùng điều kiện; đồng thời, rà soát, đồng bộ, thống nhất quy định về tiền lương, thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo có đề xuất về chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND.

Theo đó, Điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 57/2023/NĐ-CP và Nghị định số 184/2025/NĐ-CP.

Nội dung Điều này sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và Điểm b khoản 2 Điều 2 quy định tiền lương để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần được tính bằng mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng liền kề tại thời điểm sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu;

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định về trường hợp thời gian công tác có tháng lẻ theo hướng: Từ 1 tháng đến đủ 6 tháng được tính là 0,5 năm và được tính hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 0,5 năm;

Từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 1 năm và được hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 1 năm để phù hợp với quy định của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và Nghị định số 338/2026/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 2 để phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 dự thảo Nghị định; sửa đổi khoản 4 Điều 3 và bổ sung các khoản 5, 6 và 7 vào sau khoản 4 Điều 3 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 57/2023/NĐ-CP và Nghị định số 184/2025/NĐ-CP.