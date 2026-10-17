Bộ Công an đề xuất bổ sung 7 tội danh mới trong Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Theo đó, tại Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) năm 2026, đối với nhóm tội phạm kinh tế, dự thảo không chỉ nâng ngưỡng giá trị thất thoát, trốn thuế hoặc bị thiệt hại, mà còn tăng gấp đôi mức phạt tiền (cả phạt tiền là hình phạt chính và hình phạt bổ sung).

Dự thảo bổ sung 7 tội danh mới, gồm: Tội vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Điều 182); Tội xâm phạm dữ liệu cá nhân (Điều 281); Tội cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân (Điều 282); Tội vi phạm quy định về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa (Điều 191); Tội phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Điều 291); Tội tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Điều 292); Tội thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm có tổ chức (Điều 311).

Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) bổ sung 7 tội danh mới. Ảnh: chinhphu.vn

Dự thảo sẽ bỏ hình phạt tử hình ở 6 tội gồm: Tội bạo loạn (Điều 112); Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142); Tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251); Tội chống loài người (Điều 422); Tội phạm chiến tranh (Điều 423).

Bỏ 1 tội danh có hình phạt tử hình do nhập Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113) vào Tội khủng bố (Điều 299). Như vậy, sẽ còn lại 4 tội danh còn hình phạt tử hình, gồm: Tội phản bội Tổ quốc (Điều 107); Tội giết người (Điều 123); Tội khủng bố (Điều 299); Tội sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 248).

Dự kiến, Bộ Công an sẽ chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI với 7 dự án luật, gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.